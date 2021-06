CAVE CANEM / La scuola è finita, siamo arrivati in fondo a una tormentata grande esperienza

La questione dell’educazione dei tempi che viviamo è il tema di una nuova rubrica che chiameremo semplicemente CAVE CANEM (e leggendo scoprirete il perché di questo titolo). È proposta da docenti ed educatori cui interessa il rapporto con gli studenti, con la realtà e con l’attualità. Attraverso il legame con i ragazzi di UPpunto – che ospitiamo già da diversi mesi – è nata dunque l’idea di tenere questa nuova rubrica mensile che si intrecci alla loro e che tratti dell’emergenza educativa, quanto mai attuale e scottante, soprattutto in questo periodo. LA REDAZIONE

CAVE CANEM: “Sire, non dimenticate mai gli ideali della vostra giovinezza!” di Benedetta Mercati*

Anno difficile, anche questo, di tamponi, quarantene, “apri e chiudi”. I ragazzi hanno sofferto, noi prof siamo “alla frutta”, e non era scontato potessi passare con loro gli ultimi mesi in presenza. Gli ultimi giorni, poi, hanno un tono tutto particolare. Senti le risate chiassose dei ragazzi, senza freni nell’esultanza del count down della fine dell’anno. Liberi dai freni di valutazioni e compiti (ormai quel che è fatto, è fatto) le barriere della forma hanno ceduto all’entusiasmo degli ultimi giorni. Tanto che escono senza filtri, quasi senza pudore, domande esplicite finora sottaciute: ma lei perché ha scelto di insegnare? Ci andremo in gita l’anno prossimo? La potrò abbracciare? Si ricorderà di noi?

Ascolto le letture dell’ultimo tema, quello che s’intitola: “Se dovessi raccontare tutto quello che è successo quest’anno, non finirei più…” Ascolto i fatti, gli accadimenti, le storie di amicizie, le gelosie e i dissapori, le aspettative, i desideri. E la vita da Covid: chi l’ha preso ed ha vissuto l’isolamento, chi ha sofferto accorgendosi di essersi afflosciato, chi racconta che avrebbe voluto “avere una compagno di bagno, separati come siamo da un metro di distanza”.. Ma ciò che prevale, è la gratitudine per aver vissuto un pezzo di strada insieme.

Ogni ragazzo, terminata la lettura del proprio scritto, mi guarda, mentre riceve il meritato applauso dei compagni. Attende le parole dell’insegnante. Uno vuole sentire il giudizio sul suo lavoro, lo vuole personalizzato, lo vuole e lo cerca. Cerca dall’adulto qualcosa che gli parli di sé! È un momento di silenzio e sospensione che fa impressione, nel clima di festa da ultimo di scuola.

Ci è voluto un anno per iniziare a imparare la cosa solo apparentemente più semplice: guardare la propria esperienza. Sì, perché la scuola purtroppo fa spesso il contrario di quello che dovrebbe: induce i ragazzi a scrivere “quello che vogliono sentirsi dire i professori”. Saltando a pie’ pari l’osservazione della realtà. Ancora più terribile quando ciò avviene proprio in nome di una presunta “maturazione della capacità critica”.

Voglio dire a ogni ragazzo: non preoccuparti di dover pervenire ad una tesi finale, definire una tua opinione, sposare o meno un’idea, esprimere un tuo pensiero, fare riflessioni conclusive, cosa credi/non credi… Non farti ricattare dall’idea di doverti schierare con il politically correct. Tanto che i temi sui massimi sistemi, dal rispetto al bullismo, passando per l’ecologia e la droga, sono tutti uguali: la teoria la sappiamo tutti, sappiamo i comportamenti moralmente adeguati e quelli no. E le discussioni in classe si trasformano nella brutta copia di un salotto televisivo.

Dare invece una possibilità aperta e sincera di raccontare fatti e raccontare se stessi è tutta un’altra cosa, con cui uno può fare un cammino di esperienza vera. Io ne sarei esaltata! Preoccupati di essere te stesso: racconta fatti, racconta di te, racconta quello che vedi, che ti è successo, ciò che ami, ciò che non sopporti. Vai a fondo, indaga la realtà. Perché in questo la strada per trovare la realizzazione della propria personalità. Quando accade così, si vede un ragazzo che cresce.

Auguro che l’estate sia una nuova occasione per scoprirsi vivi. Come ardiva dire il marchese di Posa, precettore dell’uomo più potente del mondo, l’imperatore Carlo V: “Sire, non dimenticate mai gli ideali della vostra giovinezza!”

* Benedetta Mercati, insegnante di scuola media