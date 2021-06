Voltana. Gruppo Ama, aperte le iscrizioni agli incontri dedicati a chi si prende cura delle persone con decadimento cognitivo

Presentati in occasione degli incontri informativi/formativi promossi a gennaio dello scorso anno dall’Ausl Romagna-Casa della salute di Voltana– in collaborazione con la Consulta di Voltana, prendono avvio ora una serie di incontri del Gruppo Auto-Mutuo-Aiuto (Ama) a Voltana di Lugo nell’ambito del ciclo di appuntamenti “Non da soli ma insieme ad altri”. Gli incontri, gratuiti, sono dedicati a chi si prende cura di persone con deterioramento cognitivo e si svolgeranno a Voltana, a partire dal mese di giugno, in uno spazio idoneo ad accogliere al massimo dieci persone, che verrà comunicato in sede di prenotazione.

L’Auto-Mutuo-Aiuto è definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “l’insieme di tutte le misure adottate da non professionisti per promuovere, mantenere e recuperare la salute, intesa come completo benessere fisico e psicologico”. Gli incontri consentiranno infatti ai partecipanti di confrontarsi con altre persone che vivono gli stessi problemi.

Gli incontri sono organizzati dall’associazione Alzheimer Lugo e da Ausl Romagna con il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e della Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 347 8005570 (Valeria), 347 1540358 (Catia) o 353 4284364 (Rita).