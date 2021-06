Avviso pubblico per l’assegnazione di sei aree nel cimitero di Villanova

Il Comune di Bagnacavallo ha emesso un avviso pubblico per l’assegnazione di sei aree per la costruzione di sarcofagi nel cimitero comunale di Villanova. Il prezzo di concessione per singola area è stato stabilito con deliberazione della Giunta comunale ed è di 4.130 euro. Le aree saranno cedute in concessione per la durata di 99 anni.

Possono presentare la domanda di assegnazione, scaricabile dal sito del Comune, le persone residenti nel comune di Bagnacavallo o che abbiano mutato la residenza per ricovero in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Le domande devono essere presentate al Comune di Bagnacavallo, Ufficio Servizi Cimiteriali esclusivamente tramite consegna a mano e previo appuntamento telefonico allo 0545 280871 e saranno accolte, in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino a esaurimento delle aree disponibili.

Le aree per la costruzione di nuovi sarcofagi sono state rese disponibili in seguito alla deliberazione del Consiglio Comunale del 30 aprile scorso che ha approvato un aggiornamento delle zone tipologiche di sepoltura del cimitero di Villanova. La finalità è di adeguare il piano tipologico delle aree di sepoltura in modo coerente alle esigenze dell’utenza che negli anni sono progressivamente cambiate in relazione ai mutamenti di ordine demografico, sociale e culturale e di migliorare la fruizione dei percorsi interni nonché di riordinare le zone di sepoltura.

Per informazioni: 0545 280871 – erer@comune.bagnacavallo.ra.it – www.comune.bagnacavallo.ra.it