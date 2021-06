Restauro della ceramica all’aperto: convegno in diretta sui social del MIC di Faenza

Il 10 giugno il convegno raccoglie gli interventi di importanti esperti del settore in Italia. Una giornata di studio e di riflessione sul restauro della ceramica all’aperto è organizzata dal MIC- Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza il 10 giugno 2021 (ore 9-13/14-18) in diretta sui canali Youtube e Facebook del MIC (@micfaenza). Il programma prevede interventi dei maggiori esperti del settore. Fin dall’antichità il materiale ceramico è stato impiegato in ambiente esterno a scopo architettonico e decorativo, divenendo in tempi recenti veicolo di espressioni artistiche caratterizzanti l’assetto urbano e volte anche alla sua rivalutazione.

“Tanti centri italiani, come Faenza, sono connotati da un diffuso patrimonio ceramico, che molto spesso finisce per essere indistintamente assorbito nella percezione generalizzata della città, a scapito della sua conoscenza e conservazione. – spiega Valentina Mazzotti, conservatrice del MIC – La collocazione all’aperto inoltre sottopone le opere all’azione aggressiva dei fattori ambientali, atmosferici e antropici. Ne consegue la necessità di tutelare e conservare questo sfaccettato patrimonio, la cui vulnerabilità emerge solo quando le manifestazioni di degrado si fanno tanto evidenti da rendere necessari restauri complessi e onerosi o lo spostamento in ambiente confinato delle ceramiche. Molti interventi conservativi potrebbero essere evitati o ridimensionati nella loro entità, se con maggiore frequenza si giungesse alla pianificazione di periodiche manutenzioni che, attuate preventivamente all’insorgere del degrado, potrebbero contribuire a prolungare e migliorare la permanenza dei manufatti in ambiente esterno”.

L’argomento della giornata di studio sarà approfondito attraverso quattro aree tematiche: “Lo studio, analisi e monitoraggio dello stato di conservazione” che attraverso le indagini di laboratorio è fondamentale per lo studio del degrado e la progettazione degli interventi, “Soluzioni di intervento per il restauro” che analizza le diverse soluzioni operative adottate, anche mediante il confronto critico tra differenti scelte in termini di materiali e di metodologie, “Soluzioni per la manutenzione delle ceramiche in ambiente esterno” che illustrano come azioni di prevenzione e manutenzioni puntuali e ripetute nel tempo possono in molti casi prolungare e migliorare la permanenza dei manufatti e “Nuovi materiali e metodologie di intervento” che affronta il tema di come la tecnologia possa contribuire significativamente a prolungare la permanenza delle opere in esterno.

La giornata di studio è stata organizzata in collaborazione con l’IGIIC, Gruppo Italiano dell’International Institute for Conservation, l’Istituto Centrale di Restauro, l’Opificio delle Pietre Dure, e la Scuola di Restauro- Venaria Reale.

Il convegno è rivolto a tutti gli interessanti, agli studenti e ai professionisti del settore.

Chi fosse interessato ad acquistare gli atti del convegno può già prenotare la sua copia. Compilando il modulo avrà diritto al 20% di sconto sul prezzo di copertina (24 euro). Il modulo si trova on line al sito www.igiic.org

Per informazioni: 0546 697311, e Segreteria Organizzativa IGIIC Gruppo Italiano dell’IIC info@igiic.org, daniela.rullo@igiic.org