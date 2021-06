Unione: un’estate a Radio Sonora. Dal 21 giugno laboratori di foto e video, street art e sport

Radio Sonora organizza per l’estate 2021 una serie di attività in radio rivolte a ragazzi e ragazze della Bassa Romagna nati dal 2006 al 2010. “Un’estate in radio” è il ricco programma di laboratori di fotografia e video, street art, momenti aggregativi e sportivi e altre attività in radio che si svolgeranno nella sede centrale di Radio Sonora a Bagnacavallo, in via Bedeschi 9, dal 21 giugno al 31 luglio dalle 14.30 alle 18.30

Sempre durante l’estate saranno organizzate altre attività grazie alla stazione mobile di Radio Sonora, che toccherà tutti i Comuni della Bassa Romagna.

Tutte le attività sono gratuite, ma richiedono il tesseramento all’associazione Sonora Social Club (10 euro).

Per iscrizioni e ulteriori informazioni, scrivere a radiosonora.info@gmail.com, oppure chiamare il 335 8002382.

Il programma completo delle attività è disponibile sul sito radiosonora.it.