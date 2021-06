Attivi nuovi canali social per essere sempre aggiornati sugli eventi a Lugo

Una nuova opportunità per restare sempre aggiornati sugli eventi in programma a Lugo. Sono attivi da venerdì 11 giugno i nuovi canali social di “Lugo Eventi” che nei prossimi mesi terranno sempre informati i cittadini sugli appuntamenti patrocinati dal Comune, in programma in tutto il territorio, dal centro alle frazioni.

Ogni giorno sulle pagine Facebook, Twitter, Instagram e Telegram di “Lugo Eventi” vengono caricati gli appuntamenti della giornata, consentendo così a tutti i cittadini di ricordare, giorno, per giorno, ogni iniziativa organizzata dal Comune di Lugo e dalle associazioni culturali.

I canali social di “Lugo Eventi” implementano così l’attività di comunicazione dell’Amministrazione comunale. Il programma degli eventi sarà disponibile anche sul sito del Comune www.comune.lugo.ra.it, dove è stata predisposta un’apposita sezione, e sulla pagina Facebook “Comune di Lugo”.