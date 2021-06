Lista ‘Cervia Ti Amo’: sottoscritta dalle forze di maggioranza la proposta per sistemare gli accessi alla città

La Lista ‘Cervia Ti Amo’ riporta in una nota che “nelle scorse settimane abbiamo presentato un ordine del giorno riguardante la sistemazione degli accessi alla città, ritenendoli fondamentali quali biglietti da visita, soprattutto per una città turistica come Cervia ed il suo territorio. La proposta è stata condivisa e sottoscritta da tutte le forze di maggioranza. La nostra proposta è stata oggetto di discussione nella seduta del Consiglio Comunale di martedì 08 giugno ed ha trovato l’approvazione unanime dei consiglieri presenti. Come lista non possiamo che esprimere il nostro compiacimento e la nostra soddisfazione per il risultato conseguito”.

“Si è trattato di un primo passo – aggiunge la nota -, dell’espressione di una volontà che impegnerà il Sindaco e la Giunta nel reperire adeguate risorse, anche con il coinvolgimento di aziende private, e predisporre progetti tecnici idonei a caratterizzare ciascun ingresso con temi diversi legati a ciascuna zona territoriale. Un grazie a tutti coloro che hanno ritenuto di condividere l’ordine del giorno con la Lista “Cervia Ti Amo”.