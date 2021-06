Incontro Zoom con Tomaso Montanari per presentare il libro “Dalla parte del torto. Per una sinistra che non c’è”

Libertà e giustizia, circolo di Ravenna e il Comitato in difesa della Costituzione di Ravenna promuovono un incontro via web sulla piattaforma Zoom (il link: https://us02web.zoom.us/j/86755206594) per la presentazione del libro di Tomaso Montanari Dalla parte del torto. Per una sinistra che non c’è (Chiare lettere, 2020). L’incontro è in programma lunedì 21 giugno, ore 18, Aprono l’incontro i saluti di Marinella Isacco (Libertà e Giustizia) e di Stefano Kegljevic (Comitato in difesa della Costituzione). Introduce Loretta Masotti.