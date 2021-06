Parco Marittimo di Ravenna. Il Tar dà ragione al Comune. Bando aggiudicato alla prima classificata

Il Tar di Bologna ha respinto il ricorso della seconda classificata al bando per il Parco Marittimo di Ravenna, primo stralcio per la sistemazione degli stradelli retrodunali di Marina di Ravenna e Punta Marina. La notizia è riportata sul quotidiano il Resto del Carlino, nelle pagine della cronaca di Ravenna, in edicola quest’oggi.

La prima classificata, la società cooperativa edile catanese Jonica 2001, era stata esclusa in seguito a controlli da parte dell’Inps di Catania per irregolarità nel Durc ( Documento Unico di Regolarità Contributiva) e i lavori erano quindi stati assegnati alla seconda classificata, la società consortile Alpi.

L’Inps siciliano ha poi annullato il Durc irregolare e il Comune di Ravenna ha aggiudicato i lavori alla Jonica 2001. L’Alpi ha quindi presentato ricorso al Tar, sottolineando anche un’altra anomalia: solo quattro risorse umane messe a disposizione della cooperativa catanese.

Il Tar ha però rilevato che nel contratto della Jonica vi era un accordo tra la cooperativa e un’impresa ausiliaria, il Consorzio Krea, in possesso di tutti i requisiti. Per tali motivi il collegio bolognese ha annullato il ricorso.