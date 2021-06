Spadoni (LpRa): Bene l’asse Ravenna-Forlì, sconfitta la Regione

Aeroporto, bene Ravenna-Forlì, bocciata la Regione. E’ positivo il fatto che Forlì faccia sistema con Ravenna, ma la Regione ne esce sconfitta perché il progetto di razionalizzazione è sfumato. Rimini, piaccia o non piaccia, è un potenziale competitor di Forlì, ma anche Bologna si trova in posizioni analoghe per Ravenna la quale aveva istituito navette di collegamento con lo scalo felsineo ed ora si punta su navette fra le due città romagnole. La holding aeroportuale progettata dalla Regione non è mai decollata e la famosa razionalizzazione (si pensi al limitatissimo traffico dello scalo di Parma) non ha preso il volo. Un riordino si rende necessario per fare sistema ma anche per contenere i costi in molti casi della comunità. Vincono, dunque, Ravenna e Forlì, perde Rimini, e la Regione ha dimostrato di non avere ali per volare.

Gianfranco Spadoni Lista per Ravenna