A Cervia torna il Mercatino Curiosando dal 16 giugno

Anche per l’estate 2021 si riconferma l’appuntamento con il Mercatino Curiosando di Cervia, il tradizionale appuntamento con il collezionismo del mercoledì. A partire dal 16 giugno e fino all’8 settembre si rinnova lo storico appuntamento estivo che oramai da oltre trent’anni caratterizza il Comune di Cervia.

Si riprenderà ovviamente in totale sicurezza: mascherine, disinfettante mani, percorsi con segnaletica permetteranno ai visitatori di vivere il mercatino in completo relax. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Cervia in collaborazione con la ditta Brandozzi A. & C snc, in collaborazione con l’Ascom di Cervia, Confesercenti Cervia e Consorzio Cervia Centro.

Come sempre, oltre ad antiquariato, rigatteria e collezionismo, ci sarà spazio anche per il vintage e per l’artigianato in viale Roma. Il divertimento di girovagare, di ricercare tra i mercatini una chicca retrò rimane sempre un’occasione di divertimento, di scoperta e conoscenza, un’offerta turistica diversa e accattivante per tanti, a tutte le età! Se è vero che dalle crisi nascono opportunità, questa estate deve essere un periodo di forte rilancio per l’Italia. Puntiamo allora sulle bellezze del nostro Paese e della splendida riviera romagnola.