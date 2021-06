Ancora un appuntamento musicale con Balconi & Cortili a Faenza: suonano Valeria Magnani e Federico Baldassarri

Penultimo appuntamento mercoledì 16 giugno alle 19.30 con la rassegna Balconi&Cortili a Faenza: protagonisti questa volta Valeria Magnani e Federico Baldassarri, in un viaggio dentro la più bella musica internazionale inglese e americana, attraverso il pop, il rock e il folk mondiale.

Il concerto live si terrà sul Balcone dell’Hotel Vittoria in Corso Garibaldi, dopo avere toccato i Balconi di Benetton e di OVS e altri spazi inusuali.

Balconi & Cortili terrà la sua conclusione il 25 giugno alle 20.30 con Soul Din Do, un duo che sposa l’animo selvaggio del rock con quello più raffinato del soul.

La rassegna sarà on line con un podcast realizzato il 15 giugno in Corso Matteotti, che ha visto la partecipazione della redazione di ANG Faenza Indie, la web radio dedicata alla musica Indie nata da un progetto organizzato in collaborazione con l’Agenzia Nazionale Giovani e che ha la propria sede presso la Casa della Musica di Faenza.

Gli speaker della radio hanno intervistato ospiti e pubblico presente nell’attesa dell’esibizione dell’ospite della serata, Moris Pradella, chitarrista, cantante, polistrumentista, già membro dell’orchestra di Mario Biondi e voce dei Quintorigo, oltre ad amministratori locali e operatori del settore musica e cultura. La serata sarà diffusa sulla pagina fb @faenzaindie.

Informazioni e aggiornamenti sulla pagina fb casadellamusicafaenza.