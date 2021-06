Casting a Ravenna per le riprese del videoclip musicale di “uno dei più importanti cantanti italiani”

Dopo aver ospitato le riprese video di brani “pezzi di storia della musica italiana” come “Il Pescatore” di De Andrè e “Vieni via con me” di Paolo Conte, ed essere apparsa nei video di Jovanotti, Bennato e recentemente di Mahmood, Ravenna torna ad essere location di videoclip di cantanti italiani.

La Daimon Film ricerca comparse e attori/attrici per ruoli secondari per un nuovo videoclip. Al momento non è stato comunicato molto di più, se non che si tratta del videoclip “di uno dei più importanti cantanti italiani”.

Il casting si terrà sabato 19 giugno presso il Pala Costa di Ravenna e sabato 26 giugno presso la sede della Daimon film in via Gardini n.20a Ravenna, dalle ore 9.30 alle ore 19.00

Per informazioni contattare il numero 333.8201016 o mandare email a info@daimonfilm.com