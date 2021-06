Lugo. A Voltana l’ultimo appuntamento con le letture all’aperto della biblioteca

Si chiude giovedì 17 giugno la rassegna “Ti Leggo una storia…al parco” della sezione Ragazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo, che per quasi un mese ha proposto nuove letture all’aperto a bambini da 3 a 6 anni e alle loro famiglie, in collaborazione con i volontari del progetto Nati per Leggere… a Lugo. L’ultimo appuntamento è in programma alle 17 al parco della biblioteca “G. Baioni” di Voltana, in collaborazione con il centro sociale Ca’ Vecchia.

Per rispettare la normativa antiCovid, è previsto un numero massimo di partecipanti ed è necessaria la prenotazione. In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata. La biblioteca Trisi esprime un sincero ringraziamento ai Narratori della Biblioteca viaggiante NpL di Lugo e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della rassegna, in particolare a: Società di Mutuo Soccorso di Villa San Martino, ASD Lugo Rugby 15, Società Cooperativa sociale San Vitale di Ravenna, Consulta di Bizzuno, APS BizzunoInsieme, Consulta di Voltana – Chiesanuova – Ciribella, Centro sociale Ca’ Vecchia di Voltana.

Per informazioni e prenotazioni contattare la sezione Ragazzi della biblioteca al numero 0545 38558 o al 339 5380983 (Whatsapp), oppure scrivere a trisiragazzi@comune.lugo.ra.it. Il programma completo della rassegna è consultabile sul sito della biblioteca Trisi www.bibliotecatrisi.it (http://www.bibliotecatrisi.it/I-servizi/Sezione-ragazzi/News/Ti-leggo-una-storia-al-parco).