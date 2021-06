Lugo. Inaugura davanti alla Rocca l’installazione ‘Lunette’

Entrano nel vivo le iniziative di Edilpiù per celebrare i suoi 40 anni di storia. Giovedì 17 giugno alle 18.30 inaugura nel giardino della Rocca di Lugo (in piazza Martiri) Lunette, l’installazione creata dall’architetto e illustratore italiano con base a Barcellona, Federico Babina. L’installazione, insieme al film documentario “Openings. Sguardi oltre il limite”, diretto dalla regista e curatrice di design Francesca Molteni e da Mattia Colombo, viene offerta alla città da Edilpiù, azienda leader nel settore di serramenti di alta qualità con sedi a Lugo, Ravenna, Imola e Forlì, in occasione dei suoi primi 40 anni.

Per celebrare questa ricorrenza Edilpiù lancia infatti “Openings”, un progetto culturale e artistico dedicato alla scoperta di uno dei temi cari all’azienda, il concetto di soglia, di apertura e di relazione tra interno ed esterno. Tra le iniziative in programma c’è appunto “Lunette” di Federico Babina che esplora il concetto di finestra, a partire da una più ampia riflessione sull’architettura e sugli elementi che la compongono. Attraverso le articolate aperture di Lunette si può così guardare all’abitare con uno sguardo diverso e curiosare all’interno dell’installazione per ripensare la finestra come una cornice in grado di delimitare ed enfatizzare le storie e i paesaggi che la circondano.

A quest’opera si aggiunge poi il docu-film “Openings. Sguardi oltre il limite”, prodotto da Edilpiù. Il documentario è un viaggio lungo la Via Emilia – una lunghissima soglia tra due sponde della stessa regione – che propone diverse testimonianze e riflessioni di diversi personaggi su questo concetto. Tra i protagonisti del documentario c’è anche una personalità da sempre legata alla Romagna come Raoul Casadei, scomparso pochi mesi fa. Il video riporta anche i racconti degli architetti italiani e internazionali Alvaro Siza, Cino Zucchi e Alfonso Femia, del fotografo Guido Guidi, degli sportivi Andrea Stella e Davide Cassani e della presidente di Emergency Rossella Miccio. Il documentario sarà proiettato a Lugo in due occasioni: la prima, in forma privata, il 17 giugno alla presenza della famiglia Casadei e di tutti i protagonisti del docu-film, mentre lunedì 19 luglio la proiezione sarà aperta al pubblico alle 21.30 nel Pavaglione di Lugo, nell’ambito del Ravenna Festival. Il trailer del docu-film è disponibile al seguente link www.vimeo.com/563123888.

Edilpiù presenta anche un nuovo progetto editoriale: una rivista – disponibile al link www.issuu.com/edilpiu – che raccoglie storie di persone alla costante ricerca del “fare meglio”, che hanno attraversato molte soglie, superato ostacoli, messo in discussione sé stesse, contaminando e arricchendo il loro percorso professionale fino a dare vita a progetti di architettura, fotografia, illustrazione che sono anche parte della quarantennale storia di Edilpiù.