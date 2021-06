“Supercamper. Un viaggio nella saggezza del mondo”, esce per Laterza il terzo libro di Matteo Cavezzali, per “rimetterci in viaggio”

Esce domani 17 giugno in tutte le librerie e negli store online “Supercamper. Un viaggio nella saggezza del mondo” il nuovo libro dello scrittore ravennate Matteo Cavezzali, per la casa editrice Laterza. «La prima volta ero corso in lungo e in largo per le strade di Parigi, questa volta era stata Parigi a venire da me, e io dovevo solo gustarmela mangiando un pain au chocolat, il dolce alla cioccolata che può lenire ogni male di vivere. Sotto un ponte trovai a riguardo una scritta emblematica. Qualcuno con la bomboletta nera aveva scritto “Life is pain”, la vita è sofferenza. Qualcun altro poi, con la vernice verde, aveva aggiunto “au chocolat”, trasformando così la sofferenza in pane alla cioccolata. Che bella metafora visiva!, pensai. Era esattamente quello che era successo a me al tavolino di quel caffè.»

“Supercamper” è un libro per ripartire e rimetterci in viaggio. Mai come in questi mesi di forzata sedentarietà ci siamo resi conto di quanto la dimensione del viaggio arricchisca le nostre vite. Viaggiare è assaporare i primi istanti di quando si arriva in una città nuova, in cui tutto sembra ancora possibile. È immaginare dove condurrà la strada di cui non si vede la fine. È esplorare, scoprire punti di vista diversi, confidarsi con gli sconosciuti, lasciarsi sorprendere dal caso. Matteo Cavezzali – instancabile giramondo, abituato a macinare chilometri da quando, ragazzino, percorreva autostrade e sterrati con la sua famiglia a bordo del “Supercamper” – ci regala con questo libro un viaggio sorprendente tra memoria personale e resoconto di tradizioni, miti, credenze, gusti. Ci svelerà modi di affrontare paure antiche e di mettersi in gioco. Ci racconterà di tramonti visti dall’Egeo e di albe baltiche. Ci illustrerà modi diversi di pensare alla vita, ai figli, al lavoro e all’amore, di confrontarsi con la solitudine e con la società. E scopriremo la comune umanità che come un’armonica sinfonia risuona a tutte le latitudini, dalle campagne francesi alle luci di New York, dall’Estremo Oriente all’America Latina.

Matteo Cavezzali, nato a Ravenna, ha pubblicato il suo primo romanzo con minimum fax, col titolo “Icarus. Ascesa e caduta di Raul Gardini” nel 2018. Nel 2019 Mondadori pubblica il suo “Nero d’inferno” sulla storia vera dell’anarchico romagnolo che fece saltare in aria Wall Street. Ha fondato e dirige il festival letterario ScrittuRa che si svolge a Ravenna e Salerno Letteratura.