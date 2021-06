Al Lugo Summer Live è il giorno della Siska Rock Band. Venerdì 18 giugno concerto della kermesse nel Pavaglione

Venerdì 18 giugno alle 21.30 secondo appuntamento con il Lugo Summer Live nel Pavaglione. Questa volta a esibirsi in piazza Mazzini sarà la Siska Rock Band che proporrà musica della storia del rock (Bon Jovi, Europe, Whitesnake, Iron Maiden, Guns N’ Roses, Judas Priest, Skid Row, Billy Idol, Alice Cooper) in un concerto adrenalinico, oltre a qualche loro inedito.

Il gruppo ha condiviso il palco con le leggende del rock, tra cui Whitesnake all’arena di Bucarest davanti a 8mila persone. La band è anche stata in tour con Skid Row e altre band americane e inglesi. Hanno inoltre condiviso il palco con Children Of Bodom, Sonata Arctica, Dream Theater, Epica, componenti di Iron Maiden, Judas Priest, Queensryche, Jennifer Batten. Hanno svolto concerti non solo in territorio nazionale ma anche in Europa e Sud America in locali, clubs, festival e arene.

L’ingresso è a offerta libera. L’evento è organizzato dall’associazione Luge20, con il patrocinio del Comune di Lugo, il contributo di Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio Ascom Lugo, AnimaLugo e Consorzio Energia&Habitat, oltre alla partecipazione di attività commerciali della città e del territorio. La direzione artistica è di Livio Venturini. Per ulteriori informazioni contattare il numero 392 7677315.