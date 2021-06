E LA SERA… CASALINGO / 21 / Patate e cozze, un classico della cucina mediterranea, che diventa gnocchi con friggitelli al sapore di mare

INGREDIENTI PER 2 PERSONE

300 gr di gnocchi di patate ( vedi la ricetta per la loro preparazione )

) 350 gr di Cozze Selvagge di Marina di Ravenna nel guscio

6 friggitelli piccoli

Aglio

Prezzemolo

Olio

Pepe

Sale

PREPARAZIONE

Pulisco bene le Cozze Selvagge con un raschietto (va bene un coltellino piccolo, lo spilucchino), strappo via il bisso (la barbetta) e poi le lavo. Metto una pentola d’acqua sul fuoco e quando arriva a bollore la salo pochissimo. Occorrerà assaggiare il livello di salinità delle cozze e regolarsi. Passo un tegame a base larga sulla fiamma viva, verso poco olio e due spicchi d’aglio schiacciati, aggiungo le cozze e rigiro bene per fare prendere calore in modo omogeneo.

Trito blandamente un folto ciuffo di prezzemolo compreso i gambi e l’aggiungo alle cozze. Rigiro ancora e poi mano a mano che le cozze si aprono le estraggo una ad una dal tegame e le adagio in una ciotola. Filtro l’acqua delle cozze e la conservo in un bicchiere. Questo passaggio è importante per fare depositare sul fondo qualche residuo. Sguscio le cozze e le conservo in un vasetto per poi coprirle subito con la loro acqua, ma facendo attenzione a non scuoterla, così rimangono sul fondo del bicchiere quegli eventuali residui di cui parlavo. In questo modo le cozze non saranno troppo cotte e gommose, ma resteranno succulente e con la fragranza del mollusco appena aperto.

Dopo procedo a tagliare a striscioline i friggitelli. Passo una padella sul fornello a fiamma media con due cucchiai d’olio, aggiungo i friggitelli, una macinata di pepe e due tre granelli di sale. Faccio appassire per bene.

Cuocio gli gnocchi (che preparo due ore prima col metodo della cottura delle patate in acqua satura di sale). Quando vengono a galla li sollevo con una ramina a maglia larga e li passo nella padella coi friggitelli. Li salto velocemente, alzo la fiamma al massimo e aggiungo le cozze con il loro liquido (anche qui occorre regolarsi, se il liquido è troppo occorre moderarsi altrimenti si allunga troppo il tempo in padella per amalgamare i sapori).

Il risultato che piace a me è che il condimento sia un po’ brodosetto. Faccio i piatti e aggiungo un po’ d’olio a crudo e una nuova macinata di pepe.

Buon appetito!