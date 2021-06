I concerti di Rareș e Wow aprono la rassegna estiva di Cotignola “Fuori centro”

Si apre con due concerti la rassegna estiva cotignolese “Fuori centro”. Il primo appuntamento sarà con Rareș, che si esibirà nell’area verde della chiesa di Sant’Andrea di Zagonara venerdì 18 giugno alle 21. Nato a Birlad in Romania, cresciuto a Venezia e trasferitosi a Bologna per studiare musica elettronica al conservatorio, Rareș ha 23 anni e un timbro dall’identità forte con melodie che catturano al primo ascolto.

Dopo l’album d’esordio Curriculum Vitae, che ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, a febbraio per Needn’t è uscito Folk_2021, una nuova e avventurosa tappa del suo viaggio. Rareș sarà sul palco con Marcello Della Puppa e Giuseppe Vio.

Venerdì 25 giugno, sempre alle 21, al parco Conti di Barbiano la rassegna proseguirà con gli Wow. China e Leo si incontrano nel 2009 una notte in giro per Roma. Quella stessa notte nasce Dove sei, canzone d’amore in italiano; continuano poi a scrivere per anni assimilando e personificando lo spirito senza compromessi del quartiere che vivono, il Pigneto, le luci e le visioni ipnotiche della prima Cinecittà, la sgangherata purezza del rock e del punk primordiale e la sontuosità della canzone italiana degli anni ’60.

Per entrambe le serate, dalle 18, sarà attivo un punto ristoro a cura della Trattoriaccia a Zagonara e di Cotignola Invita a Barbiano. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria chiamando dalle 9 alle 13 i numeri 0545 908826 o 339 8310504, oppure inviando una mail a eventi@comune.cotignola.ra.it.

I concerti sono organizzati dal Comune di Cotignola in collaborazione con l’associazione Sonora Social Club.