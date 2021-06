Movida violenta. Anche la zona di Tagliata e Pinarella vittima di episodi incresciosi

Il Comitato dei vicini di Tagliata- Pinarella esprime piena solidarietà con l’iniziativa del Consiglio di Zona di Milano Marittima di raccolta firme contro il fenomeno della movida violenta. Così come Milano Marittima, anche la zona di Tagliata e Pinarella negli ultimi anni è stata vittima di episodi incresciosi perpetrati da flussi cospicui di adolescenti attratti da locali notturni, dalla facilità di accesso ad alcolici e dalla consapevolezza della quasi totale impunità nei loro confronti con dinamiche e modalità ormai note a tutti.

La gravità della situazione ha portato già l’estate scorsa a diverse manifestazioni di protesta di una parte della cittadinanza ormai esasperata. Nel timore che una prossima riapertura di questo tipo di attività faccia riemergere anche nella nostra zona le stesse problematiche, maggiormente inasprite da un altro anno di quarantena, ci uniamo all’appello del consiglio di zona di Milano Marittima e del sindaco affinché venga seriamente preso in carica da parte di tutte le autorità competenti questa problematica dannosa per l’intera comunità oltre che per l’offerta turistica della nostra città.

Comitato vicini Tagliata-Pinarella