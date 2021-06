Due appuntamenti con la Pro Loco fra Dante e musica a Bagnacavallo

Sono dedicate a Dante e alla musica le due iniziative promosse dalla Pro Loco di Bagnacavallo in collaborazione con il Comune nel mese di giugno.

Il primo appuntamento è in programma sabato 19 giugno alle 21 nel chiostro delle Cappuccine, in via Vittorio Veneto 1. A intervenire sarà Giuseppe Bellosi, autore assieme a Eraldo Baldini del libro Dante in Romagna, che affiancato da Stefano Minguzzi e Mario Maginot Mazzotti racconterà del passaggio di Dante in Romagna fra storia, mito, leggende e aneddoti.

Si proseguirà lunedì 21 giugno con la Festa della musica, iniziativa internazionale pensata per celebrare tutti coloro che fanno musica sia dal punto di vista professionale che amatoriale. A Bagnacavallo la ricorrenza si festeggerà nel chiostro del convento di San Francesco, con ingresso da via Cadorna 14, a partire dalle 20.30. Sul palco si alterneranno tre gruppi: Psa Band, Duo Veronese-De Marco e Minimal Jazz Orchestra.

Durante la serata, alle 21.15, verrà presentato il libro di poesie illustrate di Ilaria Baruzzi Buongiorno!, fresco di stampa per i tipi delle Edizioni del Girasole di Ravenna. Sarà presente l’autrice.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. I posti sono contingentati. È gradita la prenotazione al numero 338 8025307 durante le ore serali.

Le iniziative rientrano nel calendario di eventi Bagnacavallo d’estate, sostenuto dal Comune di Bagnacavallo e coordinato dall’Area Cultura in collaborazione con operatori e associazioni del territorio.

Informazioni generali:

www.comune.bagnacavallo.ra.it

0545 280889-855