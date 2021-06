Festival Corti da Sogni: dal 19 al 26 giugno all’arena del Sole di Lido di Classe. 77 cortometraggi da 30 nazioni

Torna il festival internazionale Corti da Sogni – Antonio Ricci. La ventunesima edizione della manifestazione, dedicata alla memoria di Antonio Ricci, si terrà dal 19 al 26 giugno all’Arena del Sole di Lido di Classe.

Nell’arco di otto giornate (ingresso a 2 euro per ogni giornata del Festival) si contenderanno la vittoria, nelle sezioni in concorso, 77 opere provenienti da 30 nazioni. La manifestazione è organizzata dal circolo Sogni in collaborazione con il Comune di Ravenna – assessorato alla Cultura, con la Uicc, con il sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e con la collaborazione dell’associazione Solaris.

I corti finalisti, selezionati sugli oltre 2.000 lavori pervenuti agli organizzatori, vedono rappresentati i Paesi di: Austria, Finlandia, Repubblica Ceca, Lituania, Francia, Germania, Svizzera, Irlanda, Turchia, Iran, India, Usa, Palestina, Canada, Cina, Arabia Saudita, Corea del Sud, Perù, Italia, Lussemburgo, Belgio, Israele, Inghilterra, Spagna, Australia, Moldavia, Russia, Brasile, Taiwan.

“Il Festival Corti da Sogni riprende il percorso iniziato nel 2000 e proseguito ininterrottamente fino al 2020 – commentano gli organizzatori -. L’anno scorso, la pandemia ha reso impossibile lo svolgimento della manifestazione che era in larga parte già organizzata. A distanza di più di un anno siamo ora pronti per la ventunesima edizione che proporrà le tradizionali sezioni in concorso. Per cause di forza maggiore saremo in una nuova location che, temporaneamente, sostituirà il Teatro Rasi che tanto ci ha regalato in questi anni e ci ha fatto sentire in famiglia grazie a Ravenna Teatro. Da sabato 19 giugno il festival approda in una delle ultime arene cinematografiche a due passi dal mare. Grazie all’ospitalità dell’associazione Solaris e ai gestori dell’arena Giorgio Pellicciari e Omero Canali, per la prima volta presentiamo un’edizione che si svolgerà con le proiezioni sotto le stelle”.

“La 21esima edizione vedrà inoltre riproporsi la collaborazione con il Nightmare Film Festival grazie alla quale vedremo alcuni dei più apprezzati cortometraggi della scorsa edizione della manifestazione dedicata al cinema di genere. Altra importante collaborazione che si ripropone è con Cinemaincentro con la quale affronteremo l’importante tema della rinascita del cinema dopo il difficilissimo periodo delle sale chiuse a causa dell’emergenza sanitaria” proseguono dal Circolo Sogni.

“È una gioia – commenta l’assessora alla Cultura Elsa Signorino – poter riprendere questo nostro annuale appuntamento dopo un anno di stop imposto dalla pandemia. Trasferire le proiezioni all’aperto non solo è un’esigenza legata al Coronavirus, ma rappresenta una piacevole novità che renderà la visione dei cortometraggi ancor più suggestiva. Per questo sono certa che, ai tanti appassionati che da anni seguono questa rassegna di successo nazionale e internazionale, si aggiungeranno nuovi spettatori. Il cinema e le sale cinematografiche hanno subito pesantemente le conseguenze della pandemia e l’auspicio è che questo festival rappresenti un nuovo inizio”.

Nonostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, l’impegno e i laboratori scolastici del circolo Sogni non si sono fermati. Dalle scuole elementari fino alle superiori, sono stati coinvolti tantissimi bambini e ragazzi che si sono avvicinati ai segreti del cinema e ora sono protagonisti del festival come giurati. Saranno loro a decretare i vincitori nelle sezioni Film School, Mitici Critici e Mitici critici Kids.

Gli eventi del festival:

Brividi da Nightmare

Prosegue la collaborazione con il prestigioso Nightmare Film Festival. Nel corso delle serate, saranno proposti cortometraggi selezionati all’ultima edizione della manifestazione dedicata al cinema di genere.

“Il rapporto di collaborazione con Circolo Sogni prosegue e raddoppia – commenta Franco Calandrini, direttore artistico del Nigthmare -. Alla loro collaborazione alla selezione finale dei corti del Ravenna Nightmare Film Fest si affianca la nostra, nella preparazione di una selezione delle opere del Nightmare”.

Si potranno ammirare le seguenti opere: Su Rider, Un Coeur d’or, Cassandra

SU RIDER di Alberto Utrera. April è affamata e decide di ordinare la cena su internet. Ma il corriere che si presenta davanti al portone di casa non ha solo intenzione di consegnare il pasto.

Spagna, 2020, 12’

UN COEUR D’OR di Simon Fillot (Francia). Per salvare la vita di suo figlio, una povera madre è costretta a vendere i suoi organi ad un vecchio, malato e ricco vicino. La carne per l’oro. Gradualmente, l’innocente necessità si fa ammaliare dal richiamo avido del profitto.

Francia, 2020, 12’

CASSANDRA di David E. Tolchinsky

Una poliziotta di nome Crawley si affretta a raggiungere la casa che corrisponde all’ultimo schizzo di “Cassandra”, un’assassina a cui piace disegnare il luogo del suo prossimo omicidio. In questa casa vi dimora Field, uno psichiatra in pensione, che tempo addietro aveva curato una paziente di nome Cassandra Philips: l’aveva aiutata a recuperare quelli che sembravano essere ricordi di un abuso indicibile, fino al momento in cui venne perseguito per aver impiantato falsi ricordi nei suoi pazienti.

Quando non puoi fidarti dei tuoi ricordi, di cosa puoi fidarti?

USA, 2020, 13’

Puntata speciale di Twin Pics: “Prossimamente al cinema” (venerdì 25 giugno ore 21)

Il festival ospiterà la prima puntata dal vivo della trasmissione radiofonica Twin Pics, reduce dalla prima stagione di programmazione andata in onda su RSE RADIO WEB. Il conduttore del programma Luigi Distaso parlerà del delicato momento vissuto dal cinema. Dopo mesi di chiusura, si spera in una ripartenza definitiva. Quali film saranno in sala in autunno? Come se la passano le maestranze del cinema? Quali progetti sono in fase di realizzazione? Il regista Edo Tagliavini, il presidente di Cinemaincentro, Tiziano Gamberini, e Nevio Salimbeni, responsabile Cna Cinema e Audiovisivo Ravenna, cercheranno di dare una risposta a tutti questi interrogativi.

C’era una volta un re di Edo Tagliavini

Il regista ravennate propone un viaggio nell’Italia di inizio Ottocento.

Il cortometraggio è ambientato il 26 maggio del 1805. Mentre tutta la città di Milano si raccoglie attorno al Duomo per l’incoronazione di Napoleone a Re d’Italia, il nobile Carlo, costretto in carrozzina da una tubercolosi ossea, e il suo servo Cesare si confrontano su scelte che cambieranno per sempre le loro vite.

LE SEZIONI IN CONCORSO:

EUROPEAN SOGNI AWARD:

La giuria: Tiziano Gamberini (presidente Cinemaincentro), Renout Hellental (regista) e Gerardo Lamattina (regista)

Corti in concorso: THE VAN di Beqiri Erenik – Francia; A SISTER di Delphine Girard – Belgio; HOMESICK di Kamura Koya – Francia/Giappone; FROM MATTI WITH LOVE di Jarno Lindemark – Finlandia; GOLDEN MINUTES di Saulius Baradinskas – Lituania; THE HEAVY BURDEN di Yilmaz Ozdil – Turchia; EXPLOSIONEN di Tommy Seitajoki – Finlandia; FIGURANT di Jan Vejnar – Repubblica Ceca; DER WATCHER di Albin Wildner – Austria; JE VEILLE SUR TOI di Janek Tarkowski – Francia; THE COCAINE FAMINE di Sam Mc Mullen ; HANDARBEIT (COVER UP) di Marie-amélie Steul – Germania; NERO di Jan-David Bolt – Svizzera.

SOGNI D’ORO (World Wide Fiction)

La giuria: Gabriele Marino (regista), Alessandro Renda (attore e regista teatrale) e Juan Riedinger (attore e regista)

Corti in concorso: THE PRESENT di Farah Nabulsi – Palestina; CARRY MY HEART TO THE YELLOW RIVER di Alexis Van Hurkman – China; THE FUTURE PAST di Alan Wai – Lun Cheng – Hong Kong; EXAM di Sonia K. Hadad – Iran; FACE YOUR FEARS di Neil Stevens – USA; HUNGER di Katyayan Shivpuri – India; FUNFAIR di Kaveh Mazaheri – Iran; ERTIDAD di Mohammed Alhamoud – Arabia Saudita; SANTA CLAUS di Jieun Lee – South Korea; GRAN THEFT AUTO di Lucas Wakman – Canada; FANTASTIC CARS di Barney Elliott – Perù.

PREMIO GIUSEPPE MAESTRI (Animation)

La giuria: Angelina Maestri, Flavio Fabbri e Marianna Panebarco

Corti in concorso: 400 MPH di Paul-Eugène Dannaud, Julia Chaix, Lorraine Desserre, Alice Lefort, Natacha Pianeti, Quentin Tireloque – Francia; 028 di Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle, Fabien Meyran – Francia; HE CAN’T LIVE WITHOUT COSMOS di Konstantin Bronzit – Russia; MOTHER AND MILK di Ami Lindholm – Finlandia; NEWSPAPER NEWS di Sophie Laskar – Svizzera; DUODROM di Vogt Basil – Svizzera; THE BOX di Marie-Pierre Hauwelle – Francia; BLU di Paolo Geremei – Italia; SONG SPARROW di Farzaneh Omidvarnia – Iran; CRISS CROSS di Caroline Hamann, Fritz Penzlin – Germania.

MADE IN ITALY (Italian Fiction)

La giuria: Franco Calandrini (fondatore e direttore artistico Ravenna Nightmare Film Festival), Matteo Cavezzali (scrittore e direttore artistico ScrittuRa Festival) e Corrado Ravaioli (giornalista ed esperto di comunicazione)

Corti in concorso: CARO NIPOTE di Michele Bizzi – Italia; UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA di Giuseppe Cardaci – Italia; THUNDERBOLTS AND LIGHTNING STRIKES di Daniele Lince – Italia; IL FAGOTTO di Giulia Giapponesi – Italia; PIZZA BOY di Gianluca Zonta – Italia; SEA BREAM À L’ORANGE di Riccardo Cuorleggero – Italia; INVERNO di Giulio Mastromauro – Italia; NOVECENTONOVANTANOVE di Lorenzo J. Nobile.

FREQUENZE IN CORTO (Videoclip)

La giuria: Christofer Angiolini (direttore Bronson produzioni), Francesco Farabegoli (giornalista musicale) e Fabrizio Zampighi (giornalista musicale)

Corti in concorso: JE FLY (ITHAK) di Gasquet Justine – Francia; HANNA MASH HU AL YAMAN (A-Wa) di Ben David Omer – Israele; 7 ANNI (Nicola Peruch) di Filippo Giunti – Italia; OVER & OVER (Substereo) di Walker Chris Angel – Germania; TWO TICKETS TO FLY (Rigolò) di Carella Andrea – Italia; ANOTHER PLACE (Bastille feat. Alessia Cara) di Anna Radchenko, Jeremy Schaulin-Rioux – UK; FUCKING DOWN (Fatal Tiger) di Amanda Lago – Spagna; L’AMORE SBAGLIATO (Giacomo Rossetti) di Francesco Faralli – Italia; HAVE YOU EVER (The Doormen) di Stefano Mordini – Italia.

FILM SCHOOL (scuole superiori)

La giuria: liceo scientifico Oriani, classe seconda C

Corti in concorso: LION di Mélissa Fournier, Gaïanka Martinet, Coli (ESMA, Montpellier) – Francia; FIRMAMENT di Adrien Fraysse, Anthony Feuill, Johann (ESMA, Montpellier) – Francia; ONSEN di Carlotta Bourdonnais, Thibaud Garrigos (ESMA, Montpellier) – Francia; ARMED LULLABY di Yana Ugrekhelidze (KHM, Köln) – Germania; F.R.D.di Amélie Calamy, Bastien Halter, Damien Buchheit (ESRA, Paris) – Francia; HELLO MY DEARS… di Alexander Vasiliev (SHAR, Moscow) –Russia;

SIGH di Vlad Bolgarin (AMPTAP, Chişinău) – Moldavia; THE FORGOTTEN ROSE di Carla Di Ilio (Roma Film Academy) – Italia; THE STAIN di Shoresh Vakili – Iran; IL NOSTRO TEMPO di Veronica Spedicati (CSC, Roma) – Italia

MITICI CRITICI

La giuria: scuola media Ics Novello, classe terza E

Corti in concorso CRISTALLO di Cinelab19 Minghetti & Girolamo Macina – Italia; FROM A END A BEGINNING di Roberta De Santis, Maurizio Masciopinto – Italia; LA REGINA SI ADDORMENTA DOVE VUOLE di Lorenzo Tiberia – Italia; LA SCINTILLA di Gabriele Gangemi – Italia; MASTER PAINTER BAH BIZON di Uli Seis – Germania; PORTRAITIST di Neshvad Cyrus – Lussemburgo; TRACES di Pins Sébastien – Belgio.

MITICI CRITICI KIDS

Giuria: scuola primaria Torre – classe quinte B e D

Corti in concorso DESERT RACERS di Vuksanovic Aleksandar – Australia; BUTTERFLIES di Khlomova Elizaveta – Russia; SO FAST di Karengina Olga – Russia; LOST AND FOUND di Andrew Goldsmith, Bradley Slabe – Australia; NAPO di Gustavo Ribeiro – Brasile; THE WITCH & THE BABY di Eugenia Golubeva – Russia; WUEN di Nicolas Lesaffre – Cina; WHAT EVENTUALLY SAVED ROBERT di Alan Chiuou – Taiwan; KID KEY di Jhen-ya Liao – Taiwan; OSSIGENO di Beatrice Sancinelli – Italia.

Tutti i corti in concorso partecipano alla menzione Creatività in Corto (Audience Award) alla quale concorrono anche le opere: PALLO di Teemu Varonen – Finlandia; HYPERSENSIBILE di Lewis Eizykman – Francia.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Tutte le sere le proiezioni iniziano alle 21,30.

Sabato 19 giugno: Homesick di Kamura Koya (Francia/Giappone), Mother and milk di Ami Lindholm (Finlandia), Novecentonovantanove di Lorenzo J. Nobile (Italia)

Hunger di Katyayan Shivpuri (India), Have you ever (The Doormen) di Stefano Mordini – Doormen (Italia), From Matti with love di Jarno Lindemark (Finlandia), Criss Cross di Caroline Hamann, Fritz Penzlin (Germania), Evento speciale Nightmare: Su Rider di Alberto Utrera (Spagna), The present di Farah Nabulsi (Palestina)

Domenica 20 giugno: Der watcher di Albin Wildner (Austria); O28 di Otalia Caussè, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle, Fabien Meyran (Francia); Inverno di Giulio Mastromauro (Italia); Grand Theft Auto di Lucas Wakman (Canada); Two tickets to fly (Rigolò) di Andrea Carella (Italia); Je veille sur toi di Janek Tarkowski (Francia) ; Carry my heart to the yellow river di Alexis Van Hurkman (Cina); The cocaine famine di Sam Mc Mullen (Irlanda)

Lunedì 21 giugno: Il fagotto di Giulia Giapponesi (Italia); Nero di Jan-David Bolt (Svizzera); Exam di Sonia K. Hadad (Iran); He can’t live without cosmos di Konstantin Bronzit (Russia); Hanna di Mash hu al yaman (8A-WA) di Ben David Omer (Israele); The future past di Alan Wai – Lun Cheng (Hong Kong); Golden Minutes di Saulius Baradinskas (Lituania); Pizza Boy di Gianluca Zonta (Italia); Je fly (ITHAK) di Gasquet Justine (Francia)

Martedì 22 giugno: Traces di Pins Sebastien (Belgio); From a end a beginning di Roberta De Santis e Maurizio Masciopinto (Italia); Portraitist di Neshvad Cyrus (Lussemburgo); Santa Claus di Jieun Lee (Corea del Sud); Duodrom di Vogt Basil (Svizzera); Explosionen di Tommy Seitajoki (Finlandia); Una tradizione di famiglia di Giuseppe Cardaci (Italia); Over & Over (Substereo) di Walker Chris Angel (Germania); The heavy Burden di Yilmaz Ozdil (Turchia); Face your fears di Neil Stevens (Stati Uniti)

Mercoledì 23 giugno: The stain di Shoresh Vakili (Iran); Sigh di Vlad Bolgarin (Rep. della Moldavia); Hello my dears… di Alexander Vasiliev (Russia); A sister di Delphine Girard (Belgio); Unfair Judgement di Gerardo Lamattina (evento speciale fuori concorso); Ertidad di Mohammed Alhamoud (Arabia Saudita); Fucking down di Amanda Lago (Spagna); Fulmini e saette di Daniele Lince (Italia);Blu di Paolo Geremei (Italia); Handarbeit (Cover up) di Marie-Amélie Steul (Germania)

Giovedì 24 giugno: Ossigeno di Beatrice Sancinelli (Italia); Napo di Gustavo Ribeiro (Brasile); Lost and found di Andrew Goldsmith e Bradley Slabe (Australia); 400 mph di Paul-Eugène Dannaud, Julia Chaix, Lorraine Desserre, Alice Lefort, Natacha Pianeti, Quentin Tireloque (Francia); L’amore sbagliato (Giacomo Rossetti) di Francesco Faralli (Italia); Figurant di Jan Vejnar (Rep. Ceca); Vorrei di Giulia Betti (evento speciale fuori concorso); Fantastic cars di Barney Elliot (Perù); Evento speciale Nightmare: Un coeur d’or di Simon Fillot (Francia); Pallo di Teemu Varonen (Finlandia); Sea bream à l’orange di Riccardo Cuorleggero (Italia)

Venerdì 25 giugno: Ore 21: Radio Twin Pics: “Prossimamente al cinema”. Con Luigi Distaso, Edo Tagliavini, Nevio Salimbeni e Tiziano Gamberini. Incontro sul futuro del cinema

Dalle 21,30: Funfair di Kaveh Mazaheri (Iran) ;The box di Marie-Pierre Hauwelle (Francia); Caro nipote di Michele Bizzi (Italia); Event speciale fuori concorso: C’era una volta un re di Edo Tagliavini (Italia); 7 anni (Nicola Peruch) di Filippo Giunti (Italia); The Van di Beqiri Erenik (Francia); Song sparrow di Farzaneh Omidvarnia (Iran); Another place di Anna Radchenko e Jeremy Schaulin-Rioux (Inghilterra); Evento speciale Nightmare: CASSANDRA di David E. Tolchinsky (Usa); Hypersensible di Lewis Eizykaman (Francia); Newspaper news di Sophie Laskar (Svizzera)

Sabato 26 giugno: Proiezione e premiazione dei cortometraggi vincitori delle sezioni in concorso. Conduce la serata di premiazione il giornalista Alberto Mazzotti

Info: Circolo del cinema Sogni “Antonio Ricci”

Via Dradi 27, 48123 Ravenna

sito: www.cinesogni.it