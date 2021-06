Gabriella Locci allo spazio MONOGAO21-arte e lettere di Ravenna

Inaugura con la mostra dell’artista Gabriella Locci il nuovo spazio espositivo Monogao21 – arte e lettere, di via Alberoni 5 a Ravenna, un luogo di percorsi paralleli tra arti visive e letteratura, intesi in modo inedito e sperimentale e accompagnati da due collane tematiche edite dalla galleria.

La prima artista da essere indagata è Gabriella Locci che, forte di un’esperienza trentennale nell’arte incisoria e di pratiche consolidate come curatrice e coordinatrice di eventi museali in Sardegna, espone una serie di opere recenti di grande raffinatezza formale, profondamente evocative, nate sul confine liminale tra tecnica incisoria, materia e pittura, in un territorio praticato e inventato da uno sguardo personalissimo e sempre autonomo, profondo.

In Locci l’indagine parte da una sintesi estrema, nella quale emergono in equilibrio perfetto la radice del luogo Sardegna, quella sua gravità materica e insieme poetica, e la sperimentazione, l’orizzonte aperto, le relazioni, l’esperienza, il continuum di un lavoro artistico che, negli anni, si è evoluto rimanendo fedele a se stesso, non sospendendo le domande, l’indagine continua, la ricerca di senso. Locci presenta il suo rituale di Passaggi di Luce; lo racconta facendoli emergere in forme sinuose che si aprono piano, dissolvendo le quinte di tenebre con mano attenta, garbata, avvolgente.

La scrittura è virtuosa, attentamente calibrata. Locci è sempre centrata e puntuale; il gesto, ragionato e armonioso, si mantiene in equilibrio perfetto tra la tensione e la dolcezza delle ierofanie luminose che si addensano sulle carte.

La mostra è accompagnata dal catalogo dedicato, accompagnato dalle immagini delle opere, testi critici e apparati biobibliografici. Il catalogo è il primo dei volumi dedicati all’arte dalle Edizioni Monogao21.