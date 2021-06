La “Bottega d’Arte” di Angela e Giuseppe Maestri, in mostra da sabato 19 giugno a Palazzo Rasponi

Sabato 19 giugno 2021 alle 11 inaugura a Ravenna negli spazi di Palazzo Rasponi dalle Teste la mostra: Una storia ravennate. 1965 -2005. La“Bottega d’Arte” di Angela e Giuseppe Maestri.

“E’ per noi motivo di profonda soddisfazione mantenere la promessa espressa poco prima che si entrasse nei mesi difficili dell’emergenza sanitaria – afferma l’Assessora alla Cultura del Comune di Ravenna Elsa Signorino, che parteciperà al momento inaugurale dell’iniziativa – di ripercorrere con una importante mostra d’arte i quarant’anni di vita della “Bottega”. Siamo pienamente consapevoli che ciò significa contribuire fattivamente alla maggior conoscenza della vicenda culturale cittadina nel segno di una straordinaria esperienza di lavoro: per l’ampiezza degli interessi e dei rapporti culturali, nonché di quella rara e quasi inesauribile capacità di attenzione, vissuta specialmente nei confronti della creatività emergente”.

L’iniziativa ci riporta alla vicenda della celebre bottega artigiana che, grazie ad un’idea luminosa di Alberto Martini, nel 1965 divenne “Galleria d’Arte” e realtà immediatamente capace di incidere sulla vicenda culturale del tempo. Punto di riferimento per l’ambiente artistico ravennate e regionale, ma anche luogo di accoglienza di importanti esperienze nel campo delle arti visive e letterarie in Italia, polo d’attrazione per altri importanti ambiti cittadini e le maggiori città d’arte come Roma, Firenze, Milano.

La vicenda della “Bottega” di Angela Tienghi e Giuseppe Maestri viene narrata a Palazzo Rasponi dalle Teste, attraverso un’antologia di dipinti e sculture di esponenti dell’arte italiana del ‘900: da Carlo Carrà a Mario Sironi, Renato Guttuso, Aligi Sassu, Mattia Moreni, Ennio Morlotti, Nicola Samorì e tanti altri, accanto a diversi artisti operanti in ambito romagnolo; tutti presenti nelle programmazioni della galleria ravennate.

A completare il percorso espositivo (che contempla anche diverse opere presentate nelle stesse mostre de “La Bottega”) sarà una raccolta di apparati fotografici e documentari provenienti dallo stesso Archivio Maestri.

Una storia ravennate 1965 -2005 è frutto di una ricerca avviata nel 2018 e che ha prodotto il volume omonimo uscito nel gennaio di quest’anno per i tipi di Longo editore e a stampa Stear Ravenna (realtà locali storicamente vicine al sodalizio culturale di via Baccarini) che, accanto ad un ampio regesto analitico degli eventi, presenta contributi scritti di Giuliano Babini, Dante Bolognesi, Franco Gabici, Galilea Maioli, Orlando Piraccini, Nicola Samorì, Elsa Signorino, insieme ad una lunga intervista di Silverio Piolanti ad Angela Tienghi Maestri.

L’iniziativa espositiva è promossa ed organizzata da: Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna; Istituzione Biblioteca Classense; MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna ed è curata di Paolo Trioschi in collaborazione con Silverio Piolanti, Orlando Piraccini, Angela Tienghi Maestri e Leonardo Goni.

Una storia ravennate. 1965 -2005. La “Bottega d’Arte” di Angela e Giuseppe Maestri. sarà visibile fino a domenica 25 luglio 2021 con orario: 16,30-21.30 per i giorni feriali, mentre sabato e domenica con orario continuato 11- 21.30.

Chiusura ogni lunedì.

Ingresso libero, nel rispetto delle norme vigenti in materia sanitaria.

Informazioni: IAT 0544. 35404-482767.

Una storia ravennate. 1965 -2005.

La “Bottega d’Arte” di Angela e Giuseppe Maestri.

19 giugno-25 luglio 2021

Palazzo Rasponi dalle Teste, Ravenna