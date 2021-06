A Palazzo Rasponi inaugura “e mo, e mo”, installazione creata da Cristina Rocca e Marco De Luca

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna sabato 19 giugno 2021 alle 18.30 inaugurano a Ravenna negli spazi di Palazzo Rasponi dalle Teste “e mo, e mo” una installazione creata da Cristina Rocca e Marco De Luca e pensata appositamente per il prezioso ambiente di piazza Kennedy.

Il progetto artistico si caratterizza nell’incontro di “due mestieri” connessi al mondo della creatività e si correla al paradigma tradizionale: “l’arte che influenza la moda”, esplorandolo più in profondità fino a quando sia proprio l’arte ad interessarsi alla moda.

Una complicità identificata e proposta al pubblico in questo percorso composto strutturalmente da cinque mosaici firmati Marco De Luca e cinque modelli di moda firmati Cristina Rocca. Cinque “coppie” con sensibili motivi di legame estetico e visivo, valorizzati in due note esperienze creative che caratterizzano la città ravennate. Un dialogo consolidato e continuo, vissuto attraverso identità e congiunzioni di tono e colore con aspetti per molti versi sorprendenti e di grande sensibilità artistica.

“e mo, e mo ” di Cristina Rocca e Marco De Luca sarà visibile dalla serata di sabato 19 giugno fino a giovedì 1 luglio 2021 con orario: 16.30-21.30 per i giorni feriali, mentre sabato e domenica con orario continuato 11-21.30. Chiusura ogni lunedì. Ingresso libero, nel rispetto delle norme vigenti in materia sanitaria.

Informazioni: IAT 0544. 35404 -482767.

“e mo, e mo ” di Cristina Rocca e Marco De Luca

19 giugno – 1 luglio 2021

Palazzo Rasponi dalle Teste, Ravenna