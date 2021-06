A Passogatto di Lugo un altro fine settimana con la musica: spettacoli di Erik Scalini e della band ‘Buona la Prima’

Domenica 20 giugno a Passogatto di Lugo si potrà passare un pomeriggio in compagnia di tanta musica. Dalle 16.30 saranno infatti ben due gli spettacoli in programma in via Passogatto 16. Il primo è quello di Erik Scalini, che si esibirà con la sua “indiavolata” fisarmonica. A seguire la band “Buona la Prima”, capeggiata da Alessio Ferretti e composta da due cantanti, due chitarre, basso e batteria.

L’ingresso all’evento è a offerta libera. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle normative anti Covid-19. Per prenotare e avere maggiori informazioni chiamare il numero 333 251 3259 oppure visitare il sito www.passogatto.it.

L’iniziativa è organizzata dal gruppo del circolo Arci per la valorizzazione di Passogatto e del suo territorio, con il patrocinio del Comune di Lugo.