Ravenna. Premiate le foto più belle del Concorso fotografico ‘Anziani al tempo del Covid’

Questa mattina, presso le vetrine del “Private Banking” de La Cassa di Ravenna SPA in Piazza del Popolo n.30, sono state premiate le fotografie vincitrici del concorso dal titolo “Anziani al tempo del Covid” ed aperto ai fotoamatori di tutta Italia.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione 50&PIU’ Ravenna, Associazione di pensionati della Confcommercio della provincia di Ravenna, grazie alla collaborazione del Circolo Fotografico Ravennate, del suo presidente Veniero Rubboli e del suo vice Jorio Amadei.

Il primo premio è stato conferito alla foto di Elio Randi dal titolo “La vetrina dei sentimenti”, al secondo posto la foto di Doriana Rambelli dal titolo “Vicini e lontani”, al terzo posto la foto “C/C-19” di Giuseppe Maione. Due le segnalazioni della giuria per Franco Ferretti con la foto “Al Circolo” e per Bruno Assirelli, per la foto “Incrocio pericoloso”, premio riservato ad un socio della 50&PIU’.

La giuria che ha assegnato i riconoscimenti era composta da fotografo professionista ravennate Giampiero Corelli, dal presidente del Fotocineclub di Forlì Moreno Diana e da Ottavio Righini, Presidente dell’Associazione 50&PIU’ Ravenna.

Nelle vetrine del Private Banking è possibile ammirare le foto premiate fino a martedì 22 giugno, unitamente ad altre quindici opere scelte.

La foto vincitrice di Elio Randi esprime pienamente due sentimenti che hanno caratterizzato l’emergenza epidemiologica di quest’ultimo anno e mezzo: il dolore e la speranza che emergono da una mano che sfiora il vetro…oltre, il volto di una donna che con il solo, semplice gesto della sua mano ci trasmette tutta la tristezza, il dolore e la speranza del momento…la mano, al di la del vetro, sembra accarezzare il volto dell’’anziana segnato dall’isolamento.

Alla premiazione erano presenti Ottavio Righini, Presidente dell’Associazione 50&PIU’ Ravenna, Michele de Pascale Sindaco di Ravenna, Mauro Mambelli Presidente Confcommercio provincia di Ravenna, Giorgio Sarti VicePresidente La Cassa di Ravenna Spa, Veniero Rubboli e Jorio Amadei, Presidente e VicePresidente del Circolo Fotografico Ravennate.