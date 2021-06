Russi. Prende il via giovedì 24 giugno la II edizione del Festival della Curiosità

Da giovedì 24 a lunedì 28 giugno, a Russi, tantissime proposte artistiche di qualità per un pubblico incredibilmente ampio con la II^ edizione del Festival della Curiosità. Cinque giornate cariche di appuntamenti che spazieranno dalla danza alla musica, dal teatro alle istallazioni, dai talk show alla magia, fino ad arrivare alla Parata dei Curiosi, unicità di questo Festival, quest’anno dedicato al tema “Il pianeta della scimmie”. Tantissimi quindi gli artisti che si esibiranno a Russi: Giselda Ranieri, Nico Note, Giacomo Occhi, Dj Lugi, EST, DaNbo, Roberto Pozzi, Godblesscomputers e, last but not least, la Straniero Band con Davide Shorty, secondo a Sanremo Giovani 2021.

Voluto e promosso dall’Amministrazione comunale di Russi e da un gruppo di artisti locali, la direzione artistica della seconda edizione della “rassegna culturale per un pubblico curioso” è stata affida a Giulia Torelli ed Andrea Scardovi, che hanno improntato le loro scelte su un particolare connubio di varie discipline provenienti dai loro mondi di origine (rispettivamente quello del teatro e quello dalla breakdance/black music).

La Parata dei Curiosi, che prenderà il via domenica 27 alle 11.15 dall’Ex Macello direzione piazza Farini, sarà coordinata da Marco Zanotti, Michele Facchini, Riccardo Pirazzini e Francesco Cimatti, e si avvarrà dei costumi a tema realizzati da Giulia Merlini insieme ai ragazzi che hanno partecipato al laboratorio di sartoria del Centro Paradiso e del ritmo delle percussioni studiato e provato all’interno del laboratorio della Scuola di Musica Contarini.

Infine, durante il Festival della Curiosità e nella settimana antecedente, camminando per il centro di Russi, sentirete “parole curiose”. Grazie all’istallazione sonora di Federica Maglioni aka Frida Split ‘Verba Volant’, le persone diventeranno protagoniste con le proprie parole donate (registrate dall’artista stessa), dando un contributo alla realizzazione dell’elaborato artistico e alla comunità, arricchendola e stimolandola con le sue parole curiose.

IL PROGRAMMA

Giovedì 24 Giugno – Rocca

ore 20.00 PovCast con intervista a Giselda Ranieri e Nico Note e dj set a cura dell’Ass. 48026 Entertainment

ore 21.00 Giselda Ranieri “T.I.N.A.” (danza)

22.15 Nico Note “VOCI, GEOGRAFIE IMMATERIALI” (conferenza-concerto)

Venerdì 25 Giugno – Parco Berlinguer

ore 20.00 PovCast con intervista a Davide Shorty a cura dell’Ass. 48026 Entertainment

ore 20.30 Dj Lugi

21.00 Davide Shorty & Straniero Band “fusion. tour” (concerto)

22.30 Dj Lugi

Sabato 26 Giugno – Rocca

16.00 e 18.00 Giacomo Occhi in “SCOPPIATI” di e con Giacomo Occhi, regia di Beatrice Baruffini (spettacolo teatrale a partire dai 6 anni)

Domenica 27 Giugno

MATTINA

11.15 La Parata dei Curiosi – “Il pianeta delle scimmie”

Partenza dall’Ex Macello e arrivo in piazza Farini coordinata da: Marco Zanotti, Michele Facchini, Riccardo Pirazzini e Francesco Cimatti costumi realizzati da: Giulia Merlini insieme ai ragazzi del laboratorio di sartoria del Centro Paradiso percussioni di: laboratorio di percussioni della Scuola di Musica Contarini

POMERIGGIO/SERA – Rocca

18.30 Roberto Pozzi “WikiPoz – The Pre-Dinner Show” con ospiti russiani (talk show romagnolo)

19.45 PovCast con intervista a Lorenzo Nada (Godblesscomputers) e dj set a cura dell’Ass. 48026 Entertainment 21.00 Godblesscomputers presentazione album “The Island” (live/visual)

Lunedì 28 Giugno – Giardino del Gazebo

20.00 PovCast con intervista a Giampaolo Ricci (curioso di passaggio) e dj set a cura dell’Ass. 48026 Entertainment

21.00 “NON LO SAPEVO!” Spettacolo di scienza, magia e fantascienza a cura di Giulia Torelli ed Andrea Scardovi con: Gabriele Galli, Agostino Galegati, Gabriele Scardovi, Monica Montesi, Silvia Panseri, Gloria Granvillano, Mattia Melandri. Musiche dal vivo degli EST (Nicola Nieddu – violino, Antonio Cortesi – violoncello e Luca Di Chiara – contrabbasso)

Istallazioni a cura di DaNbo un progetto di Andy Nalloyd e Fabio Francesco Chionna.