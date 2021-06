Cervia. Rinnovo del Consiglio direttivo del Circolo Pescatori La Pantofla

Si è svolta nel pomeriggio di sabato 19 giugno 2021, l’assemblea generale dei soci dell’associazione culturale Circolo Pescatori La Pantofla, per prendere in esame ed approvare il bilancio consuntivo dell’attività del circolo dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021, nonché il bilancio preventivo per la restante parte del 2021. Il bilancio consuntivo al 31 ottobre 2020 era già stato approvato con una precedente assemblea.

Nel corso della discussione è emersa la convinzione che, pur in un periodo condizionato pesantemente dal Covid-Coronavirus, il circolo abbia posto le basi per un rilancio dell’attività per il 2021, nella speranza che si ritorni gradualmente alla normalità

Negli ultimi mesi sono stati effettuati dal cantiere De Cesari i lavori di restauro e di sistemazione della storica barca Maria, fiore all’occhiello delle attività del Circolo. È stato pubblicato con la collaborazione del ristorante del Circolo Pescatori un pregevole calendario dedicato ai personaggi del Borgo Marina e della marineria cervese.

È stato un successo il Patto di Amicizia del 19 maggio scorso tra il Circolo Pescatori e la Pro Loco G.S. Mavignola collegata al Comune di Pinzolo- Madonna di Campiglio – Sant’Antonio di Mavignola.

È stato definito per i mesi di luglio e agosto (tutti i giovedì) il programma dell’iniziativa “Aperitivo dei pescatori”. Sono state avviate ricerche storiche sulle genealogie delle famiglie di pescatori della marineria cervese e l’ulteriore raccolta di foto e documenti di famiglie cervesi, in origine marinare. È stata data la disponibilità a partecipare ad eventi e manifestazioni a Cervia e in altri comuni, compatibilmente con il miglioramento della situazione sanitaria.

Si è deciso di dare continuità e di consolidare l’attività dei Trapozal, i “Canterini e musicanti” del Circolo Pescatori e di valorizzare ulteriormente il nucleo dei volontari attivi del circolo. All’assemblea hanno partecipato 46 soci. I bilanci sono stati approvati con 44 voti favorevoli e due astenuti.

L’assemblea ha poi approvato il rinnovo del Consiglio direttivo, sulla base delle candidature emerse sia nella fase di preparazione, che nella giornata stessa della votazione. Il Consiglio direttivo è composto da 9 consiglieri. Dalla votazione sono risultati eletti, in ordine alfabetico: Duilio BugnoliI, Andrea Foli, Gastone Guarrini , Renato Lombardi, Mauro Lugaresi, Alberto Pilandri, Giuseppe Pazzaglia, Sanzio Ravaglia e Silvano Rovida. È stato poi eletto il Collegio dei revisori composto da: Renato Ferroni, Rossella Gandolfi e Luigi Padoan.

Nella prima riunione del nuovo Consiglio direttivo verranno definite le cariche sociali.