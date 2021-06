Proloco di Bagnara di Romagna: Mattia Galli nuovo presidente

Lunedì 14 giugno, presso la Sala Polivalente “Giorgio Vassura” di Bagnara di Romagna. si è riunita la Assemblea Straordinaria della Proloco di Bagnara di Romagna per la approvazione del Nuovo Statuto ai sensi della Legge Nazionale 6 Giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, che fra le altre cose ha variato il nome della Associazione in “PROLOCO Bagnara di Romagna APS”.

A seguito della approvazione all’unanimità, alla presenza di 29 soci (di cui una delega), sui 39 attualmente iscritti, si è proceduto in sessione ordinaria alla elezione del consiglio direttivo, che da nuovo statuto è stato ampliato da 5 a 7 componenti.

Dei 9 candidati presentati, sono stati eletti Loris Bacchilega, Monica Fengite, Mattia Galli, Carlo Lucchesi, Monia Mirri, Gianandrea Tognin, Barbara Varani. Ad essi si aggiungono i 3 componenti dell’organo di controllo, eletti sempre a scrutinio segreto, nelle persone di Bruno Dal Bosco, Denis Dal Fiume e Antonio Margotti . Infine, come previsto dal nuovo Statuto all’art.14, su proposta di un membro della assemblea, è stata nominata Presidente Onorario Maria Rinaldi , in considerazione del fatto che è stata presente sin dalla fondazione dell’associazione, che in passato ha rivestito la carica di Presidente e che è sempre stata presente ed attiva nel promuovere e realizzare le attività dell’associazione.

Terminata l’assemblea il nuovo direttivo si è tosto riunito per nominare le cariche all’interno dei eletti. All’unanimità con voto palese sono stati nominati: Galli – Presidente, Fengite – V.Presidente, Varani – Segretario e Mirri – Tesoriere.