Bagnacavallo. Alla Festa della Musica la presentazione del libro di Ilaria Baruzzi “Buongiorno!”

Lunedì 21 giugno, alla Festa della Musica di Bagnacavallo, avrà luogo alle 21.15 la presentazione del libro di poesie illustrate di Ilaria Baruzzi “Buongiorno!” fresco di stampa per i tipi delle Edizioni del Girasole di Ravenna. La presentazione del libro avrà la durata di 20 minuti. Sarà presente l’Autrice. Il volume gode del patrocinio della Pro Loco di Bagnacavallo organizzatrice dell’iniziativa. Ingresso libero

“Sono originaria di Traversara e abito a Bagnacavallo. Laureata in Scienze Ambientali a Ravenna e abilitata in Scienze della Formazione Primaria a Bologna, sono docente di ruolo nella scuola primaria di S. Pancrazio. Ho un compagno e una figlia, Linda, di 10 anni.Questo è il primo libro che scrivo” dichiara l’autrice.

“È una raccolta di ricordi, emozioni, sensazioni e fantasie che mi piace esprimere in forma di poesia: mi viene naturale. Tocco tanti aspetti della vita, tanti contenuti diversi e non sempre c’è un legame tra loro, un nesso logico evidente, ma è il bello dello zibaldone – prosegue la Baruzzi -. Amo l’idea di ripercorrere il passato facendo paragoni a prima vista assurdi con lo “zibaldone” della minestra fantasia che ci davano all’asilo o con quel mischione di verdure chiamata peperonata o con lo stufato che preparava mia nonna o con quei “pignattoni” delle favole con all’interno la pozione magica. Le mie poesie… sono così: uno zibaldone di parole per arrivare a un dunque”