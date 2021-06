Ecografie e screening in gravidanza ancora non prenotabili in provincia. Question Time di Ravenna Coraggiosa

I Consiglieri Michele Distaso e Mariella Mantovani hanno presentato un Question Time che è stato ammesso al prossimo Consiglio Comunale di martedì 22 giugno dal titolo: “Controlli in gravidanza: “Screening primo trimestre e morfologica” non accessibili per tutte le donne in Ausl Romagna”.

“Sono molteplici le segnalazioni che ci sono pervenute da ginecologhe e da donne in gravidanza che hanno evidenziato un problema di

accessibilità allo screening primo trimestre e all’ecografia morfologica – spiegano i due consiglieri -. Alla richiesta di prenotazione di questo test combinato presso la AUSL Romagna, si sono sentite rispondere che non c’è posto né a Ravenna, Faenza e Lugo, ma nemmeno a Forlì o Cesena”.

“Queste prestazioni – aggiungono -, fondamentali per una donna in gravidanza, dovrebbero essere garantite dalle strutture pubbliche senza l’obbligo di affrontare esborsi economici considerevoli nella sanità privata. Sappiamo che il Sindaco di Ravenna ha più volte sollecitato l’Ausl

Romagna affinché la stessa agisse per ripristinare l’accessibilità totale alle prestazioni prima ricordate”.

Con la discussione del Question Time si chiederà se il Sindaco è a conoscenza del fatto che le prestazioni sono ancora non accessibili a tutte le donne e se ritiene di intervenire ulteriormente nei confronti di Ausl Romagna, affinché la stessa si metta nelle condizioni di fornire adeguate prestazioni pubbliche alle donne in gravidanza.