Torna il Cinema sotto le stelle: dal 24 giugno riparte l’Arena del Carmine a Lugo

Torna l’estate e torna anche l’immancabile appuntamento con il Cinema sotto le stelle: dal 24 giugno riparte l’Arena del Carmine a Lugo!

Cinemaincentro insieme al Lugo Music Festival, ha preparato una inaugurazione ricca di ospiti: in programmazione giovedì 24 giugno “…Continuavano a chiamarlo Trinità” nel 50° anniversario della sua uscita al cinema, nel 1971. In sala Guido de Angelis, dello storico duo Oliver Onions, che ha firmato la colonna sonora di questa e molte altre pellicole, ed anche la famiglia del produttore cinematografico Italo Zingarelli, lughese di origine, che ha prodotto diversi film della celebre coppia Bud Spencer e Terence Hill.

Il cartellone poi prosegue con tutte le migliori pellicole uscite in queste ultime due stagioni. E tanti ospiti in sala, pronti ad incontrare il pubblico e a rispondere alle curiosità dei presenti, tra cui: Denis Campitelli, attore di “Volevo Nascondermi” (29 giugno), Elena Bucci, attrice ne “Il Cattivo Poeta” (2 luglio), Natalino Balasso, interprete di “Comedians” (8 luglio).

L’arena cinematografica terrà compagnia agli appassionati fino a settembre. La prima parte è in programma a partire da giovedì 24 giugno e fino al 30 luglio.

“Un programma vasto e di qualità, che unisce un grande classico come ‘Continuavano a chiamarlo Trinità’ a nuove uscite vincitrici degli Oscar – commenta l’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati -. Il cinema all’aperto in centro in questi anni ha riscosso molti consensi e presenze, per questo abbiamo voluto riproporlo nella bella cornice del Chiostro del Carmine per tutta l’estate. Un ulteriore tassello del programma estivo lughese, che si aggiunge alle tante iniziative che ci accompagneranno fino a settembre”.

La rassegna proporrà diverse pellicole cinematografiche, dai film italiani a quelli internazionali, in programma ogni sera. Dopo lo speciale appuntamento dedicato a “…Continuavano a chiamarlo Trinità”, il 25 e il 26 giugno viene proiettato “The father” di Florian Zeller, che ha conquistato l’Oscar 2021 per il miglior attore e miglior sceneggiatura non originale (proiezione replicata il 12; 13 e 24 luglio). I film continuano il 27 e 28 giugno, con “Nomadland” di Chloé Zhao, vincitore di tre premi Oscar nel 2021, due Golden Globe nel 2021 e il Leone d’Oro a Venezia nel 2020 (proiezione replicata il 9; 10 e 27 luglio).

Completano la programmazione “Crudelia” di Craig Gillespie (30 giugno), “Tenet” di Christopher Nolan (1 e 29 luglio), “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante (3 luglio), “Minari” di Lee Isaac Chung (4 luglio), “Maledetta primavera” di Elisa Amoruso (5 luglio), “In the mood for love” di Wong Kar-wai (6 e 23 luglio), “La vita che verrà” di Phyllida Lloyd (7 luglio), “Estate 85” di François Ozon (11 luglio), una serata con l’Orchestra Corelli (14 luglio), “Un divano a Tunisi” di Manele Labidi Labbé (15 luglio), “Lasciami andare” di Stefano Mordini (16 luglio), “Il meglio deve ancora venire” di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte (17 luglio), “Due” di Filippo Meneghetti (18 luglio), “Il concorso” di Philippa Lowthorpe (19 luglio), “Corpus Christi” di Jan Komasa (20 luglio), “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli (21 luglio), “Est – Dittatura last minute” di Antonio Pisu (22 luglio), “I profumi di Madame Walberg” di Grégory Magne (25 luglio), “Il cattivo poeta” di Gianluca Iodice (26 luglio), “Predatori” di Pietro Castellitto (30 luglio).

Le proiezioni iniziano alle 21.30. I biglietti costano 6 euro intero; 5 euro ridotto (tessera web, under 25, over 65) e 4,50 euro per soci LaBcc. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.cinemaincentro.com.

Nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza anti-Covid, con platea distanziata e posti numerati assegnati, sanificazione quotidiana e possibilità di prenotazione online del proprio biglietto sul sito www.cinemaincentro.com, anche quest’anno l’Arena del Carmine è pronta ad accogliere il pubblico per un’estate all’insegna del Cinema sotto le stelle, per un ritorno sempre più concreto alla normalità.

La rassegna è organizzata da Cinemaincentro e dal Comune di Lugo con il contributo di Bcc Credito Cooperativo ravennate, forlivese imolese e Confcommercio Ascom Lugo.

Per info e programmazione:

www.cinemaincentro.com

info@cinemaincentro.com

0546.22367