Cotignola. Aperte le iscrizioni per i servizi pre e post scuola per l’anno scolastico 2021-2022

Sono aperte fino a lunedì 5 luglio le iscrizioni ai servizi pre e post scuola nel Comune di Cotignola per l’anno scolastico 2021-2022.

In tutto, il Comune di Cotignola ha attivi sette servizi extrascolastici, su Barbiano e su Cotignola: nello specifico, si tratta dei servizi pre e post scuola per le scuole d’infanzia “Il Cantastorie” di Cotignola e “Il Grillo parlante” di Barbiano, i servizi di pre e post scuola per le primarie di Cotignola e di Barbiano, il post tempo integrato per la scuola primaria di Barbiano, il post scuola del mezzogiorno per la primaria di Cotignola e il servizio di accompagnamento per i corsi della Scuola arti e mestieri.

Il servizio di pre e post scuola consiste nell’accoglienza, vigilanza e assistenza agli alunni nelle fasce orarie precedenti e successive al normale orario scolastico e prevede attività socio-educative.

L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente online collegandosi al portale dei servizi online del sito www.labassaromagna.it. L’iscrizione ha validità per un anno scolastico ed è pertanto da rinnovare ogni anno.

Il Comune di Cotignola ha stanziato circa 102mila euro per l’attivazione dei servizi scolastici, di questa cifra, solo il 18% è coperta dalle rette pagate dagli utenti. Tutte le tariffe sono disponibili in fase di iscrizione.

“Abbiamo scelto di puntare su servizi flessibili e di qualità, capaci di venire incontro alle diverse esigenze delle famiglie – ha dichiarato il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari -. Come ormai ben sappiamo, il Covid ha fatto lievitare i costi di questi servizi, tuttavia abbiamo cercato di contenere il più possibile le ricadute sulle famiglie: vorrei ricordare infatti che il tasso di copertura dei costi pre-Covid era di circa il 28%, mentre ora le rette coprono solo circa il 18% dei costi. Crediamo tuttavia che questo sforzo sia indispensabile da parte dell’Amministrazione comunale, sia per alleviare le difficoltà che tante famiglie stanno vivendo, sia per consentire loro di conciliare tempi di vita e tempi lavorativi”.

Per ulteriori informazioni e per supporto nella compilazione delle domande, rivolgersi allo Sportello Sociale Educativo del Comune di Cotignola, telefono 0545 908872 il giovedì e il venerdì dalle 8.30 alle 13.