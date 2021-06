Marina di Ravenna. Gian Maria Accusani apre la rassegna Peter Pan 3d

Si apre mercoledì 23 giugno la settima edizione della rassegna Peter Pan 3d sulla spiaggia del Peter Pan di Marina di Ravenna, un’occasione unica per conoscere da vicino le più importanti voci della scena musicale italiana. Si comincia infatti con Gian Maria Accusani, fondatore e leader di gruppi come Prozac+ e Sick Tamburo, che si presenta al pubblico in veste di raccontatore di storie con lo spettacolo Da grande faccio il musicista ci racconterà il suo percorso musicale, dall’adolescenza ai tempi del The Great Complotto, fino ad arrivare al presente con i Sick Tamburo, passando ovviamente per le altre varie esperienze, come quella dei PROZAC+ .

Ci racconterà aneddoti in cui spiegherà come sono nate certe canzoni e perché sono state fatte certe scelte, ci racconterà dei viaggi musicali e molto altro. Il tutto ovviamente condito da alcuni brani eseguiti con chitarra e voce. Una grande apertura dunque per la rassegna curata dal dj Luigi Bertaccini e che proseguirà fino a fine agosto con altri grandi nomi tra cui Moltheni (il 14 luglio), Giancane (21 luglio), Beatrice Antolini il 30 giugno, Emma Nolde il 28 luglio, i Tonno (18 agosto), Enrico Farnedi il 25 agosto. Con extra davvero d’eccezione: lunedì 26 luglio sarà infatti sulla spiaggia del Peter Pan Luca Persico “O’Zulù” della 99 Posse.

Come sempre le serate saranno anticipate dalla Radio in Spiaggia in collaborazione con i dj di Melody Box dalle 20. L’ingresso è libero, ma è necessaria la prenotazione.

23/06 GIANMARIA ACCUSANI

30/06 BEATRICE ANTOLINI

08/07 PAOLA DE ANGELIS RACCONTA NICK CAVE

14/07 MOLTHENI

21/07 GIANCANE

26/07 LUCA PERSICO “O’Zulu”

28/07 EMMA NOLDE

04/08 SILVIA BOSCHERO LA RADIO IN SPIAGGIA

18/08 I TONNO

25/08 ENRICO FARNEDI