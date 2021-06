Voltana di Lugo. A Villa Ortolani presentazione dell’Almanacco e presentazione mostra

Venerdì 25 giugno a Voltana torna il tradizionale appuntamento con la presentazione dell’Almanacco, che, come lo scorso anno, si svolgerà alle 20.30 nel giardino di Villa Ortolani. Nella stessa serata, dalle 21, sarà anche presentata la mostra di “Luca Tarlazzi – Dalla Matita alla Storia”.

All’iniziativa saranno presenti il sindaco di Lugo Davide Ranalli, la presidente della Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella Valeria Monti, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Banca del Monte di Lugo Raffaele Clò, i curatori della mostra Carmine Della Corte e Aldo Savini e l’artista Luca Tarlazzi.

Voltanese di adozione, Tarlazzi ha iniziato la sua carriera come fumettista con la pubblicazione di una decina di albi monografici tradotti in diverse lingue. Da oltre 20 anni si dedica all’illustrazione digitale in 3D con oltre un centinaio di copertine di libri e riviste realizzate, prevalentemente a carattere storico e fantasy.

La mostra sarà visitabile nelle serate dei “Concerti in Villa” (9; 16; 22 e 30 luglio) e, fino al 30 luglio, nelle giornate del martedì, giovedì e sabato, dalle 10 alle 12, o su appuntamento prenotando al numero 0545 72885 (orario d’ufficio).

Nel rispetto delle normative per contrastare la diffusione del Covid-19, è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 0545 72885 (orario d’ufficio) o al 353 4284364. Ogni partecipante dovrà inoltre indossare la mascherina. In caso di maltempo la serata di svolgerà nella Sala comunale polivalente (primo piano della Casa del popolo).