Accampamenti di camper e roulotte all’ex acqua parco di Tagliata: i leghisti chiedono spiegazioni al Comune

i consiglieri leghisti di Cervia, Enea Puntiroli, Daniela Monti, Stefano Versari, Gianluca Salomoni e Monica Garoia hanno rivolto un’interpellanza con risposta scritta al consiglio comunale, chiedendo delucidazioni su presunti accampamenti di caravan e roulotte nell’area dell’ex parco acquatico Aquaria park di via dei Cosmonauti a Tagliata.

Dopo aver compiuto degli accertamenti di persona, i consiglieri sostengono di aver verificato “la presenza di un insediamento di vari veicoli a motore, camper e similari che occupano tuttora, non si sa a quale titolo, l’area posta in attenzione”.

“Allo stato attuale – si legge nell’interpellanza – non ci risulta che codesta superficie di terreno sia adibita ad area di parcheggio per esercenti di spettacoli viaggianti quali ad esempio circhi, luna park e/o quant’altro. L’appezzamento di terreno in questione, verosimilmente di proprietà privata e non pubblica, non giustifica il fatto che titolari di camper e roulotte si possano accampare in maniera statica. Ricordiamo che il nostro territorio è dotato di specifiche aree ove, i mezzi sopra indicati, possono sostare anche per più giorni e, la zona in oggetto, non rientra assolutamente in questi luoghi”.

Queste le domande rivolte all’amministrazione comunale, alle quali si attende risposta entro il 13 luglio:

1. sono stati svolti controlli da parte degli Organi Accertatori dell’Amministrazione Comunale?

2. Risultano esserci stati eventuali allacci (abusivi?) di acqua, corrente elettrica e/o gas?

3. Le condizioni igienico sanitarie del luogo in argomento come sono?

4. Parrebbero esserci alcuni rifiuti abbandonati per terra nelle vicinanze, corrisponde a verità?

5. Con quale autorizzazione codeste persone occupano quest’area e per quale motivo?

6. Perché tali soggetti non stanziano nelle zone adibite alla sosta di camper e roulotte?