Debora, estetista di Sant’Agata sul Santerno, specializzata in “estetica oncologica”: “in provincia di Ravenna siamo solo in due”

Debora Silvani, titolare del centro estetico L’Essenza a Sant’Agata sul Santerno, ha terminato da poche settimane un corso certificato per “estetista specializzata in estetica oncologica“organizzato dall’APEO (Associazione Professionale di Estetica Oncologica) a Milano.

“Spesso la qualità di vita di un paziente oncologico, donna o uomo che sia, viene compromessa, sia nella parte funzionale (ragadi che impediscono semplici operazioni come svitare il tappo di un barattolo) che nella parte puramente estetica. Le terapie provocano infatti effetti secondari sia sulla pelle che sulle unghie e tutto questo comporta difficoltà di relazione e compromette inevitabilmente l’immagine che si ha di se stessi, in momenti già pesanti da affrontare” spiega Debora.

“Da anni ero a conoscenza dei corsi promossi da questa associazione, ma ho deciso di iscrivermi solo quando, purtroppo, anche un membro della mia famiglia è stato costretto a sottoporsi alle cure contro il cancro – racconta -. Così ho deciso di non rimandare oltre e di essere utile alle persone che stanno affrontando questo percorso difficile“.

Debora sottolinea che “le estetiste specializzate in questo campo sono formate e qualificate per affiancare i pazienti con protocolli APEO e prodotti cosmetici specifici e applicare interventi estetici mirati per evitare problemi di tossicità della pelle come forte secchezza, bruciore e prurito. Spesso questi problemi della pelle, molto comuni nei pazienti oncologici, si manifestano durante la terapia e a volte permangono anche terminato il percorso di cura. Se la persona sa come curare l’epidermide le tossicità non si aggravano – assicura -. Operando in sinergia con l’ambito medico le estetiste specializzate possono coadiuvare quest’ultimo per l’individuazione di quadro completo che ha senz’altro come priorità la sconfitta della malattia ma che riesce anche a concorrere alla ricostruzione di una nuova positiva immagine del paziente quanto mai fondamentale per la completa guarigione”.

“In tutta la Romagna siamo solo in quattro ad avere questa formazione, e solo due sul territorio ravennate – prosegue -. Al momento ho contattato alcune associazioni locali, che si occupano di seguire i pazienti oncologici, e spero che possa avviarsi una collaborazione dopo l’estate”.

“Uno dei progetti che ho proposto è di organizzare una giornata a titolo gratuito, all’interno dei reparti o durante i Day Hospital. Le pazienti potrebbero ricevere un trattamento di manicure o pedicure mentre attendono di fare la terapia. Purtroppo però in questo periodo, per via delle limitazioni anticovid, non è possibile” conclude Debora, che sta comunque valutando di riservare degli sconti “consistenti” alle pazienti oncologiche che si recano presso il suo centro estetico a Sant’Agata.