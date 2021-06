Ravenna. Pallavicini 22 Art Gallery: mostra di Sandra Santolini “Nulla da aggiungere, nulla da togliere”

La mostra, già programmata per lo scorso mese di marzo, era stata posticipata a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Giovedì 24 giugno, presso Pallavicini 22 Art Gallery, inaugura “Nulla da aggiungere, nulla da togliere”, acquerelli di Sandra Santolini. La mostra è patrocinata dal Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura e rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 4 luglio. Tutti i giorni dalle 17 alle 20:30. Visitabile anche in orari pomeridiani da convenire, solo su prenotazione. Per accogliere i visitatori in sicurezza, l’ingresso in Pallavicini 22 Art Gallery sarà regolato in conformità alle disposizioni ministeriali.

“Nulla da aggiungere, nulla da togliere”

“Sono queste le prime parole che mi salgono alla mente vedendo gli acquerelli di Sandra Santolini, ma non intendono essere un giudizio critico, legato alla discreta perfezione delle piante che vi vengono ritratte, sono parole che vorrebbero intercettare alcuni pensieri, la scelta di postazione che intuisco essere come un vestito che resta il medesimo sia dentro che fuori alla sua persona, un abito interiore, trasparente”. Massimo Pulini, autore testo critico.

Si può partire da un filo d’erba per interpretare il mondo? La scoperta della semplicità e, al tempo stesso, della complessità della natura possono essere fonte di ispirazione non solo nell’arte ma anche nella vita?

Sandra Santolini sembra procedere con i sui acquerelli sul solco tracciato dai filosofi del XVI secolo, come Telesio o Tommaso Campanella che sosteneva che si potesse apprendere più dai piccoli insetti e dalle semplici erbe che dai libri. Prima ancora lo stesso approccio è stato utilizzato da Albrecht Dürer e Leonardo Da Vinci, che, anche quando dipingeva o disegnava, procedeva in maniera empirica ed analitica, come se volesse “ricamare” la natura.

Nei secoli il racconto della natura per immagini è divenuto sempre meno un’espressione artistica, l’esigenza di non procedere per aggiunte o sottrazioni ha portato alla nascita della vera e propria illustrazione scientifica.

La singolarità degli acquerelli di Sandra Santolini consiste nel fatto che le sue opere, pur non essendo destinate alla scienza, cercano di non aggiungere e di non togliere nulla al volto ricco ma essenziale della natura.

La sua raffinatezza non è di stile classificatorio, descrittivo o decorativo fine a se stesso, ma rappresenta una forma-racconto, che mostra l’incanto e la discrezione con cui la natura vive senza orpelli sotto i nostri occhi. L’artista ha messo molto di sé in nelle sue opere, la sua discrezione e forse “ha tolto molto dalle piante che aveva sotto gli occhi, per rimettere semplicemente tutto al proprio posto.

Pallavicini22 Art Gallery è parte di un più vasto disegno che mira a rilanciare il quartiere Farini grazie ad iniziative artistiche e culturali sul territorio. Lo spazio espositivo apre nel 2019 con due principali obiettivi:

· dedicare alla città di Ravenna un’area destinata alle arti dove artisti e curatori trovino un luogo aperto alle proprie iniziative, dove sperimentare, proporsi, farsi conoscere; un luogo dove esperti e amanti d’arte in città possano riunirsi e confrontarsi in occasione di eventi e mostre;

· rendersi disponibile per ospitare performance, esposizioni temporanee, progetti, shooting fotografici ed eventi d’arte realizzata artisti nazionali ed internazionali.

Pallavicini 22 si avvale della collaborazione di Roberto Pagnani artista e collezionista e di Luca Maggio curatore e storico dell’arte.