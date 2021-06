Ravenna. Trovato senza vita il corpo di un 55enne in un appartamento di Via Fiume

Non riuscivano a contattare il familiare da qualche giorno e quindi ieri sera, 22 giugno, hanno deciso di entrare, passando da una finestra, nell’abitazione in Via Fiume 32 a Ravenna dove da tempo l’uomo viveva da solo.

Una volta entrati hanno trovato il corpo del 55enne senza vita, a terra, con ferite e in forte stato di decomposizione. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto è giunto personale del 118, oltre alle forze dell’ordine e al medico legale che ha constatato il decesso.

I Carabinieri hanno messo sotto sequestro l’abitazione, mentre le indagini sono state affidare al Pm Daniello, per stabilire le cause della morte.