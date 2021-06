Burattini alla Riscossa 2021 prosegue a Casalborsetti e Punta Marina

Arriva l’estate e sta per ritornare per il quindicesimo anno consecutivo Burattini alla Riscossa!, la rassegna itinerante a ingresso gratuito che mette in rete il territorio dalla riviera all’entroterra con un ricco programma di spettacoli a base di burattini, marionette e artisti di strada, pronti a divertire il pubblico di tutte le età. E in attesa della presentazione del programma completo continuano le anteprime di giugno: venerdì 25 al Bagno Coya Beach di Casalborsetti e sabato 26 a Punta Marina. Il programma completo si comporrà di decine di appuntamenti, in rete con le rassegne nella provincia di Ferrara, e nello specifico nel ravennate i burattini accompagneranno il pubblico fino ai primi di ottobre.

Venerdì 25 giugno, alle ore 21.15, ingresso libero con Teatro Lunatico, KrustyKlownShow al Bagno Coya Beach in via delle Gardenie 27 a Casalborsetti. Uno spettacolo di arti di strada e magia comica ricco di trucchi emozionanti e battute fulminanti, fuori dagli schemi convenzionali, con un taglio inconsueto e di grande impatto. Con questo lavoro Luca Rosetti dà prova in scena di tutte le sue doti di poliedrico fantasista, stupendo a ogni replica il pubblico con il suo talento e il suo amplissimo repertorio di magia, illusionismo e arte di strada, il tutto in un mix di comicità e stupore che lascerà a bocca aperta gli spettatori di tutte le età. Il suo spettacolo è caratterizzato da una comicità e da un linguaggio teatrale che lo rende particolarmente indicato per il pubblico di ragazzi e famiglie, ma di certo interesse per lo spettatore di tutte le età. Krusty è un clown d’assalto, a cui piace soprattutto improvvisare col pubblico, ed ecco allora vedere volare per aria le scarpe di qualche spettatore, andare a riprendere i bambini che Krusty ha messo nei cestini e così via. Il tutto condito con numeri e gag rodati da quindici anni di esperienza e divertimento.

Sabato 26 giugno, alle 21, ingresso libero All’InCirco Marionette Cabaret in Piazza San Massimiano a Punta Marina. Gianluca Palma, fondatore e principale animatore della compagnia All’InCirco, è autore e interprete di questo originale lavoro nel quale darà vita sulla scena a personaggi appesi al filo della fantasia: buffi pagliacci, robot con una caffettiera al posto della testa, fantasmi canterini, sensuali ballerine, minuscoli artisti di legno e molti altri. Le marionette a filo e le figure ideate, costruite e animate dallo stesso Palma offriranno al pubblico uno spettacolo poetico e al contempo di grande impatto comico, che non mancherà di sorprendere lo spettatore di tutte le età.

Per ricevere in anteprima il programma completo è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info