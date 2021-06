Coronavirus a Ravenna. Quattro nuovi casi positivi su 866 tamponi, 12 guarigioni e nessun decesso

LA SITUAZIONE OGGI, 24 GIUGNO, IN PROVINCIA DI RAVENNA

Per il territorio provinciale di Ravenna si sono registrati 4 casi: si tratta di 3 maschi e 1 femmina; 2 asintomatici e 2 con sintomi; 4 in isolamento domiciliare e nessun ricovero. Nel dettaglio: 3 per contact tracing; 1 per sintomi. I tamponi eseguiti sono stati 866. la Regione non ha comunicato decessi. Sono state comunicate 12 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 30.531.

Rispetto alla distribuzione sul territorio, si riportano di seguito le residenze dei casi emersi :

1 Cervia

2 Faenza

1 Solarolo

LA SITUAZIONE IN REGIONE AL 24 GIUGNO

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 386.512 casi di positività, 72 in più rispetto a , su un totale di 16.661 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da è dello 0,4%%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età, con la possibilità di prenotarsi che resta sempre aperta a partire dalla data di sblocco delle finestre, per consentire a tutti coloro che lo vorranno di ricevere il vaccino. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 3.593.143 dosi; sul totale, 1.309.445 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 27 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 25 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 48 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di è 35,5 anni. Sui 27 asintomatici, 22 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 1 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 tramite i test pre-ricovero. Per 1 caso è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 21 casi, seguita da Parma (16) e Reggio Emilia (11); quindi Bologna e Cesena (entrambe 6), Ravenna (4) e Imola (3); poi Forlì e Rimini (2 casi ciascuna), Piacenza (1) e infine Ferrara dove non si è registrato alcun nuovo caso. Questi i dati – accertati alle ore 12 di sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.469 tamponi molecolari, per un totale di 4.958.862. A questi si aggiungono anche 8.192 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 310 in più rispetto a e raggiungono quota 369.062. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a sono 4.199 (-239 rispetto a ). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 3.973 (-230), il 94,7% del totale dei casi attivi. Nella giornata di si registra un decesso in provincia di Modena: una donna di 96 anni. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.251. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 30 (-2 rispetto a ), 196 quelli negli altri reparti Covid (-7). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: nessuno a Piacenza (invariato rispetto a ), 3 a Parma (-2), 2 a Reggio Emilia (invariato), 6 a Modena (invariato), 13 a Bologna (invariato), 1 a Imola (invariato), 2 a Ferrara (invariato), nessuno a Ravenna e Forlì (come ), 1 a Cesena (invariato) e 2 a Rimini (invariato). Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.619 a Piacenza (+1 rispetto a , sintomatico),

(+1 rispetto a , sintomatico), 28.546 a Parma (+16, di cui 5 sintomatici),

(+16, di cui 5 sintomatici), 46.910 a Reggio Emilia (+11, di cui 5 sintomatici),

(+11, di cui 5 sintomatici), 65.679 a Modena (+21, di cui 19 sintomatici),

(+21, di cui 19 sintomatici), 82.350 a Bologna (+6, di cui 5 sintomatici),

(+6, di cui 5 sintomatici), 12.654 casi a Imola (+3, di cui 2 sintomatici),

(+3, di cui 2 sintomatici), 23.180 a Ferrara (invariato rispetto a ),

(invariato rispetto a ), 30.531 a Ravenna (+4, di cui 2 sintomatici),

17.091 a Forlì (+2, entrambi sintomatici),

(+2, entrambi sintomatici), 19.695 a Cesena (+6, di cui 3 sintomatici)

(+6, di cui 3 sintomatici) 36.257 a Rimini (+2, di cui 1 sintomatico)

IL BOLLETTINO SETTIMANALE DI AUSL ROMAGNA

Nella settimana dal 14 al 20 giugno in Romagna si sono verificate 159 positività su un totale di 17.973 tamponi eseguiti; si osserva quindi un tasso di positività del 0,9 per cento, mostrando, in questa settimana, una progressiva riduzione dei dati relativa ai nuovi casi positivi, nel territorio romagnolo. Per quanto riguarda l’indicatore relativo alle persone ricoverate, su tutta la Romagna, a lunedì 21 giugno, si registra la quota di 17 ricoveri, con una diminuzione di 10 ricoverati rispetto alla settimana precedente, mantenendo l’azienda all’interno del livello verde del Piano ospedaliero Covid; anche i riempimenti nelle terapie intensive sono in calo, sia in termini assoluti che percentuali.

“Anche questa ultima rilevazione – commenta Mattia Altini, direttore sanitario Ausl Romagna – conferma l’andamento positivo , già riscontrato nelle ultime settimane, di bassa circolazione del virus. Ora l’unico traguardo da raggiungere resta la copertura vaccinale. In Romagna, si prosegue a pieno regime negli hub vaccinali, dai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e hub aziendali predisposti dalle categorie economiche. Ora è sempre più importante riuscire a convincere la popolazione ancora restia al vaccino. Uno sforzo che tutti i soggetti in campo stanno perseguendo per permetterci di arrivare all’autunno in sicurezza”.

IL REPORT COMPLETO Report 14-20 giugno