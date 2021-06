Lido di Classe. Corti da Sogni, giovedì 24 giugno protagonisti i corti di animazione e le commedie

Un ricco programma attende il festival Corti da Sogni, per giovedì 24 giugno, che prosegue con un ottimo riscontro di pubblico. Le proiezioni prenderanno il via alle 21,30 nella splendida Arena del Sole di Lido di Classe. Nel corso della serata sarà assegnato il premio Mitici Critici Kids che coinvolge come giurati gli studenti della scuola primaria Torre coordinati dalle insegnanti Jenny Cardinali e Annarosa Frondi. Dalle 21,30 è previsto l’avvio delle proiezioni con i cortometraggi Ossigeno di Beatrice Sancinelli (Italia), Napo di Gustavo Ribeiro (Brasile) e il pluripremiato corto di animazione Lost and found di Andrew Goldsmith e Bradley Slabe (Australia).

Ossigeno racconta di Lena, una ragazza che ama disegnare mappe del tesoro e giocare a nascondino con i suoi amici del cuore. Ogni giorno vive una routine scandita da scuola e casa. Ma in una giornata apparentemente comune, Lena inizia a notare cose di cui non si era mai accorta…e decide di prendersi cura di una pianta. Questo gesto le cambierà la vita. Il corto è stato presentato al prestigioso Festival di Giffoni.

A seguire sarà protagonista il corto di animazione 400 mph firmato dai registi Paul-Eugène Dannaud, Julia Chaix, Lorraine Desserre, Alice Lefort, Natacha Pianeti, Quentin Tireloque (Francia). 400mph è la velocità che Icarus, uno scimpanzè pilota, intende raggiungere tra lo scetticismo generale. Sulle saline di Bonneville tenterà l’impresa.

Seguirà L’amore sbagliato (Giacomo Rossetti) di Francesco Faralli (Italia) e il ritratto storico Figurant di Jan Vejnar della Repubblica Ceca dove una comparsa si immedesima talmente nel film che stanno girando che perde la cognizione del tempo.

Il programma prosegue con il videoclip “Vorrei” di Giulia Betti (evento speciale fuori concorso) e il corto peruviano Fantastic cars di Barney Elliot: quando un padre accompagna il figlio a comprare un’automobile da un rivenditore di auto usate, improvvisamente viene telepaticamente sedotto da Rosa, una limousine rosa.

Seguirà un evento speciale in collaborazione con il Nightmare Film Festival: Un coeur d’or di Simon Fillot (Francia). Per salvare la vita di suo figlio, una povera madre è costretta a vendere i suoi organi ad un vecchio, malato e ricco vicino. La carne per l’oro. Gradualmente, l’innocente necessità si fa ammaliare dal richiamo avido del profitto.

La serata proseguirà con il divertente corto finlandese Pallo di Teemu Varonen dove il protagonista dovrà scegliere tra l’amore per il calcio e un’imperdibile occasione di uscire con la ragazza dei suoi sogni. Sempre sul genere commedia arriva Sea bream à l’orange di Riccardo Cuorleggero che vede tra gli interpreti Astutillo Smeriglia, conosciutissimo e apprezzatissimo dal pubblico di Corti da Sogni per la sua irresistibile comicità surreale. Il corto racconta di una difficile richiesta che Gianfranco avanza nei confronti di un suo caro amico. Esaudirla non sarà così facile.

Il programma delle prossime giornate

Venerdì 25 giugno. Ore 21: Radio Twin Pics: “Prossimamente al cinema”. Con Luigi Distaso, Edo Tagliavini, Nevio Salimbeni e Tiziano Gamberini. Incontro sul futuro del cinema

Dalle 21,30: Funfair di Kaveh Mazaheri (Iran) ;The box di Marie-Pierre Hauwelle (Francia); Caro nipote di Michele Bizzi (Italia); Event speciale fuori concorso: C’era una volta un re di Edo Tagliavini (Italia); 7 anni (Nicola Peruch) di Filippo Giunti (Italia); The Van di Beqiri Erenik (Francia); Song sparrow di Farzaneh Omidvarnia (Iran); Another place di Anna Radchenko e Jeremy Schaulin-Rioux (Inghilterra); Evento speciale Nightmare: CASSANDRA di David E. Tolchinsky (Usa); Hypersensible di Lewis Eizykaman (Francia); Newspaper news di Sophie Laskar (Svizzera)

Sabato 26 giugno. Proiezione e premiazione dei cortometraggi vincitori delle sezioni in concorso. Conduce la serata di premiazione il giornalista Alberto Mazzotti

