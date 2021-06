Massa Lombarda: 370mila euro nei primi sei mesi del 2021 per la manutenzione del patrimonio pubblico

Ammonta a 370mila l’investimento del Comune di Massa Lombarda dall’inizio dell’anno per gli interventi di manutenzione. Nei primi sei mesi del 2021 l’Amministrazione comunale ha infatti affidato e realizzato circa 370mila euro di interventi di manutenzione ordinaria su patrimonio pubblico, immobili comunali, acquisto di materiali e affidamento interventi.

In particolare, sono stati previsti 200mila euro per l’imminente asfaltatura delle strade nel centro urbano e nel forese, a cui si aggiungono 82mila euro per gli sfalci del verde pubblico (due dei cinque in programma sono già stati completati). Inoltre, è previsto l’investimento di una serie importante di risorse per gli interventi di manutenzione nei cinque edifici scolastici di Massa Lombarda, a partire dall’asilo nido, 15mila euro per completare la connettività di tutte le scuole e altri interventi nel Museo della civiltà contadina, nel centro giovani Jyl, nel Centro Culturale Venturini, nella Sala del Carmine, nel cimitero, negli impianti sportivi e per l’acquisto di attrezzature per la gestione del verde.

“Stiamo ancora facendo i conti con l’emergenza – spiega il sindaco Daniele Bassi -, nonostante questo il Comune ha addirittura aumentato le risorse a disposizione per le manutenzioni. Abbiamo infatti voluto mantenere il nostro impegno a rendere confortevole e sicuro il nostro patrimonio pubblico, partendo dai luoghi sportivi, culturali, dedicati all’apprendimento e alle istituzioni. Ringrazio la nostra struttura tecnica per tutto il lavoro svolto, sia nella parte progettuale, che nella direzione lavori. Quelli svolti o in programma possono sembrare piccoli interventi, ma non è vero: ci sono alcuni cantieri costantemente aperti per raggiungere questo obiettivo con un ritorno che ritengo positivo anche per le aziende del territorio. Continueremo su questa strada”.