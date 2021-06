Ravenna. Navetto mare: anticipata a sabato 26 giugno la corsa della fascia oraria 9-14 

La corsa del navetto mare relativa alla fascia oraria dalle 9 alle 14 sarà attiva da sabato 26 invece che da sabato 3 come inizialmente previsto dai programmi di trasporto. La richiesta è stata avanzata dall’Amministrazione comunale ravennate all’Agenzia mobilità della Romagna (AMR), che l’ha accolta.

Pertanto il servizio di trasporto e di parcheggio gratuito, che consente di raggiungere nei week end e nei festivi, dai parcheggi di via Trieste e via del Marchesato il litorale di Marina di Ravenna e dal parcheggio di via Trieste il litorale di Punta Marina Terme, è stato esteso anche al mattino mentre rimane invariato l’orario già attivo dalle 14 alle 2.

L’obiettivo, spiegano dal Comune, è quello di rendere sempre più agevole e funzionale per residenti, ospiti e turisti il raggiungimento delle spiagge e delle località di mare. Si ricorda che le corse si effettuano ogni 15 minuti.

Per ogni altra informazione e orari collegarsi al sito di Start Romagna:

https://www.startromagna.it/servizi/servizi-speciali/