Riprendono gli incontri estivi del Pd di Fusignano: si parla di sanità territoriale

Il circolo PD di Fusignano riparte con le iniziative estive. Per il secondo anno, non organizzerà la tradizionale Festa dell’Unità, bensì diverse iniziative diffuse nel corso delle settimane estive. Il ciclo degli incontri estivi si intitola “Sguardi sul futuro. Ripensare il nostro mondo dopo l’esperienza del Covid 19”.

Si parte occupandosi di sanità territoriale. Venerdì 25 giugno alle 20.45 al Parco Piancastelli si parlerà appunto di “La sanità del territorio” con Luca Piovaccari, sindaco di Cotignola e sindaco referente per le politiche sanitarie per l’Unione dei Comuni della bassa Romagna; Mauro Marabini, direttore del dipartimento Cure primarie-ambito territoriale Ravenna-Ausl Romagna; e Federica Boschi, direttrice del Distretto Sanitario di Lugo-Ausl Romagna.

E’ già in calendario anche il secondo incontro: che si terrà il 20 luglio e sarà dedicato al tema del lavoro, con l’europarlamentare Elisabetta Gualmini, la consigliera regionale Manuela Rontini e la segretaria provinciale della CGIL Ravenna, Marinella Melandri.

“Dopo un anno come quello che abbiamo vissuto – sottolinea la segretaria comunale del PD, Mirta Battaglia – è sempre più importante ed urgente prendersi cura delle persone: partendo dai più fragili, dal benessere della nostra comunità (che non può non passare dai servizi di prossimità), dei delicati aspetti legati al lavoro e all’occupazione, con un’attenzione sempre maggiore rispetto all’ambiente che ci circonda. Di questo, inevitabilmente, deve occuparsi un partito progressista e riformista”.