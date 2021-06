Valentina e Paride del ristorante Radici creano il Dolce Dante: “Omaggiamo il Poeta legando cibo e cultura”

Valentina e Paride, proprietari – nonché sommelier e chef – del ristorante ravennate Radici – cucina & cantina, in pieno centro storico, per primi hanno deciso di creare il Dolce Dante, un dessert tutto speciale in onore del settecentenario di Dante Alighieri.

Come vi è venuta questa idea?

“Da sempre siamo attenti all’aspetto culturale che, soprattutto nel nostro Paese, lega il mondo del cibo e del vino alla storia e alla letteratura, per questo abbiamo pensato di omaggiarlo rappresentando le tre cantiche della sua opera più conosciuta in un unico e “Divino” dessert”

“Il Dolce Dante infatti si divide in tre componenti: inferno (torta al cioccolato con gel di peperoncino e cialda di mela, con cioccolato per il peccato di gola; peperoncino per il fuoco e la passione; la mela simbolo del peccato originale), purgatorio (Crema senza uova – penitente – al lampone e biscotti secchi “scroccadenti”, semplici, per espiare i peccati, e paradiso (una nuvola di crema di latte, cialda alla nocciola simbolo di saggezza; soffice, leggera, bianca e celestiale)”.

“Nel nostro piccolo vogliamo omaggiare e far conoscere la nostra città che ha accolto con tanto amore uno dei personaggi più importanti per la letteratura Italiana: alla fine dell’anno scorso, fra l’altro, ci siamo trasferiti in centro, proprio a due passi dalla tomba del sommo poeta!”

Come mai avete deciso di spostarvi in un momento tanto difficile?

“Ci siamo trasferiti in centro a Ravenna a novembre 2020: nonostante il momento difficile a causa della pandemia (o proprio per questo) abbiamo deciso di fare un piccolo grande passo e spostarci in una location che sicuramente ha più potenzialità, sotto vari punti di vista. La nostra idea di cucina, come lo stile del locale e quello che vogliamo offrire e trasmettere ai nostri ospiti, resta sostanzialmente invariata: offrire sapori netti e semplici attraverso la ricerca delle materie prime migliori, seguendo la stagionalità dei prodotti”.

Il nome del locale esprime la vostra filosofia di ristorazione?

“Certo, prendiamo ispirazione dalla realtà a noi più prossima, dalla Romagna, l’Emilia e i prodotti tipici di queste terre, ma le nostre “radici” non sono da noi vissute come un vincolo alla nostra dimensione regionale, tutt’altro: partiamo dal nostro territorio per spaziare più lontano. Ci piace ricercare i prodotti esclusivi che ogni parte d’Italia regala, divertendoci a far ri-scoprire queste eccellenze delle varie regioni ai nostri ospiti, attraverso i nostri piatti. Ci teniamo a partire dalla materia prima, dal prodotto “grezzo” per realizzare tutto ciò che mettiamo in tavola per i nostri ospiti. A partire dai prodotti “di base” come la pasta fresca, il pane e i prodotti da forno, realizzati da noi impiegando farine del territorio da grani antichi e biologici macinati a pietra”.

“Per i prodotti lievitati utilizziamo “Jack”, il nostro lievito madre, con cui realizziamo impasti con un’altissima idratazione (fino all’82%) che hanno una lunga lievitazione, per avere un prodotto finale più leggero e digeribile. Crediamo che il cibo e il vino siano due entità complementari, indissolubili nel raccontare la nostra cultura a tavola. Per questo diamo loro la stessa importanza e cerchiamo di interpretare e condividere il messaggio che essi si valorizzano e si completano a vicenda. Ci piace raccontare i vini e la storia di chi li produce. Come nella ricerca dei prodotti che selezioniamo per la cucina, allo stesso modo vogliamo conoscere di persona, parlare con chi “si sporca le mani” in vigna e in cantina. Nella nostra carta si troveranno difficilmente le cantine e le etichette più blasonate; amiamo ricercare l’artigianalità del prodotto che significa passione, attenzione e rispetto dell’uva e del territorio di produzione: tutto ciò si traduce nel piacere di bere un vino che sia anzitutto un prodotto sano e genuino, espressione della terra e delle persone che lo producono”

INFO

Apertura: da Martedì a domenica: dalle 12 alle 14:30 per il pranzo, dalle 18:30 per l’aperitivo, dalle 19 per la cena

E’ sempre disponibile la carta divisa in “Mare”, “Terra” e “Osteria romagnola” tutti i giorni a pranzo e cena. Durante la settimana a pranzo si aggiunge la lavagna con le proposte del giorno più semplici e veloci per andare incontro alle esigenze di chi lavora e ha poco tempo da dedicare alla pausa. All’orario dell’aperitivo vengono prposti crudi di mare (ostriche, gamberi rossi, scampi, salmone pescato), i salumi di Mora romagnola e altri piatti sfiziosi come i passatelli soffiati

353 4161639

radici.ravenna.it

info@radici.ravenna.it

IG: radici.ravenna

FB Radici. cucina e cantina