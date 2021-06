A Cervia “Catertour” continua con tre appuntamenti

Dopo l’apertura del 25 giugno con il taglio del nastro del sindaco Massimo Medri e gli spettacoli sulla spiaggia e in pineta continua il Catertour a Cervia con Catepillar, trasmissione di Rai Radio 2 nei luoghi più suggestivi del nostro territorio che si chiude sabato 26 con importanti incontri di grande emozione.

Si parte al mattino alle 11.00 nella pineta di Milano Marittima, ingresso da viale Ravenna con “Un biglietto per Patrick Zaki”.L’Associazione Libera realizza una raccolta fondi per sostenere, insieme ad Amnesty International, la liberazione di Patrick Zaki. Saranno presenti don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, Massimo Medri sindaco di Cervia, Matteo Ricci Sindaco di Pesaro e una rappresentanza dei sindaci che hanno chiesto la cittadinanza italiana per Patrick Zaki. Sarà occasione anche per alzare in volo lo l’Aquilone per Zaki realizzato da Amnesty International con Articolo 21 e il Festival dei Diritti Umani.

Alle 18, sempre nella pineta di Milano Marittima – ingresso da viale Ravenna -sarà la volta di Salto di Specie per la salute pubblica: storie dalla pandemia, il Talk condotto da Massimo Cirri e Sara Zambotti allietato dalle improvvisazioni musicali di Elianto.

Alle 21 all’arena dei Pini di Milano Marittima Lorenzo Cipriani insieme alla Banda Osiris sarà il protagonista di Mal di Mare. Lorenzo Cipriani, appassionato navigatore che ha fatto il giro del mondo in barca a vela in 17 mesi di navigazione mentre il mondo si fermava per la pandemia racconterà la sua emozionante esperienza. Il racconto inedito ed appassionante sarà “bagnato” dalla musica della Banda Osiris. Il gruppo , il cui nome è un omaggio a Wanda Osiris, è un gruppo musicale nato negli anni ‘80 nel vercellese che ha realizzato numerose colonne sonore per il cinema

Con il film “L’imbalsamatore” si aggiudica il premio Flaiano e con “Primo Amore” sempre di Matteo Garrone è premiata con l’Orso d’argento al Festival del Cinema di Berlino e il David di Donatello.

Sue le sigle delle trasmissioni radiofoniche “Caterpillar” e “Un giorno da Pecora”. Poichè la Nazionale di calcio italiana si è qualificata per gli ottavi di finale dei campionati Europei e sabato 26 alle 21 giocherà contro l’Austria, aspettando l’inizio dello spettacolo Mal di Mare si guarderà la partita su di un maxi-schermo collocato all’arena.