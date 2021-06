Casola. Dal Parco del Cardello parte un percorso botanico per riconoscere gli alberi

Dalla Casa Museo di Alfredo Oriani sabato 26 giugno alle 15:00 parte il percorso alla scoperta del Parco del Cardello, un parco definito “monumento al paesaggio di notevole valore ambientale”, per arrivare fino al laghetto e ritornare al mausoleo. Questo facile ma suggestivo percorso ad anello dura soltanto mezz’ora ma permette di scoprire angoli nascosti e godere dell’ombra delle alte chiome che caratterizzano il Parco del Cardello.

In particolare, uno dei motivi per visitarlo è il percorso botanico, grazie al quale è possibile riconoscere e ammirare gli alberi più significativi del parco. Il giro botanico è infatti contrassegnato da cartelli con un codice QR davanti ad ogni pianta che inquadrati con lo smarphone aprono un testo illustrativo in cui si spiega la specie dell’albero, l’utilizzo e le proprietà del suo legno e quelle fitoterapiche.

Per conoscere questo percorso con l’aiuto di una guida, sabato 26 giugno alle 15:00 si tiene una visita organizzata alla scoperta del Parco del Cardello.

Per informazioni su costi e prenotazione, scrivere a ilcardello@imolafaenza.it o contattare lo IAT di Casola Valsenio al 0546 73033.