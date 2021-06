Cervia. Ricominciano all’insegna di Dante le attività dell’Associazione Culturale Casa delle Aie

Riprendono dopo la forzata interruzione dovuta all’emergenza COVID-CORONAVIRUS, le attività e le iniziative sociali dell’Associazione Culturale Casa delle AIE Cervia. Il Consiglio direttivo dell’associazione, riunitosi il 18 giugno scorso, ha approvato di dare un segnale di ripresa a cominciare dal periodo estivo, prima di definire il programma degli incontri del Venerdì culturali del teatrino.

Si ricomincia all’insegna di Dante. Non è un caso che l’ultimo incontro del Teatrino della Casa delle AIE del 16 ottobre 2020 fosse dedicato al tema: “Il Settecentesimo anniversario della scomparsa di Dante”. Poi l’ampio calendario di incontri culturali è stato sospeso. Tutto fermo. Ora si riparte e alcune iniziative già programmate riguardano tre visite guidate alla Casa delle AIE e all’Orto botanico dei frutti dimenticati. Nel segno di Dante, perché il grande architetto Camillo Morigia (1743-1795), che ha progettato nel 1780 la tomba di Dante a Ravenna, ha progettato a Cervia la Casa delle AIE (1790) e l’oratorio di San Lorenzo di Castiglione (1794). “Occorre anche ricordare – scrivono dalle Aie – che:

– Le vicende biografiche degli ultimi anni della vita di Dante sono legate al rapporto tra Ravenna e Venezia per il dominio delle saline di Cervia;

– Cervia è ricordata nel XXVII canto dell’Inferno della Divina Commedia. I versi sono riportati in una targa rievocativa collocata nella facciata del Municipio di Cervia in occasione del Seicentesimo anniversario della morte di Dante (settembre 1921). In questa targa marmorea sono ricordati i versi di Dante del XXVII Canto dell’Inferno : “Ravenna sta come stata è molt’anni: l’aguglia da Polenta la si cova, si che ricopre Cervia coi suoi vanni”. Cervia era allora sotto la dominazione dei Da Polenta di Ravenna e uno dei motivi del contendere era il dominio e l’influenza sulle saline di Cervia. La parafrasi dei versi è: “Ravenna è nella situazione in cui è da molti anni: l’aquila dei Da Polenta la domina, così che copre Cervia con le sue ali”.

– La pineta di Cervia è la propaggine meridionale della “Divina foresta spessa e viva” celebrata da Dante nel XXVIII Canto del Purgatorio, riferito alla pineta in sul lito di Chiassi (Classe)”.

Di tutto questo si parlerà in tre visite guidate, programmate alle ore 17,30 del lunedì, dei giorni:19 luglio, 16 agosto e 13 settembre. Quest’ultima data è a coronamento del programma di iniziative, perché la scomparsa di Dante si fa risalire alla notte tra il 13 e 14 settembre 1321. Nella visita guidata si parlerà anche del settecentesco edificio cervese. “Una casa al servizio della pineta”, aveva titolato Gino Pilandri un suo saggio del 1995 dedicato alla Casa delle Aie. In effetti la Casa delle AIE è stata per alcuni secoli, dal 1790 agli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale, una struttura indispensabile per la pineta e in particolare per la lavorazione delle pigne. Fino alla Prima Guerra Mondiale la pineta circondava l’edifico settecentesco. Il nome derivava dall’ampio piazzale che l’edificio aveva accanto, ripartito in varie zone, ovvero aie, in ognuna delle quali si svolgeva un determinato tipo di lavoro. La lavorazione delle pigne era tesa all’estrazione dei pinoli, utilizzati non solo in cucina, nell’alimentazione, ma anche nell’industria dolciaria e farmaceutica.

La visita guidata alla Casa delle AIE sarà integrata dalla visita all’Orto Botanico dei Frutti Dimenticati. L’orto è stato inaugurato nel maggio del 2013 ed oggi costituisce un’importante risorsa culturale, didattica e turistica. L’Orto è stato realizzato dall’Associazione Culturale Casa delle Aie con la collaborazione del Comune di Cervia. In un’area di 1200 metri quadrati in prossimità delle Aie, concessa dal Comune, sono state messe a dimora alcune decine di “piante dimenticate”, presentate con cartellini che riproducono la denominazione in italiano ed anche in dialetto.

L’idea di allestire un Orto Botanico dei Frutti Dimenticati, rilanciata da Renato Lombardi, riprendeva un’intuizione che aveva avuto Umberto Foschi negli anni Sessanta. Dall’idea si è passati alla concreta realizzazione grazie all’impegno di Mario Stella e di Gianfranco Zavalloni,

Quelle messe a dimora erano giovani piante, spiegano dalle Aie, “che nel giro di alcuni anni sono cresciute e sono diventate una testimonianza fondamentale di una tradizione, che Umberto Foschi descriveva con queste parole: Attorno alla casa, accanto agli alti pioppi e ai giovani pini, sorgerà un vero e proprio orto botanico colle piante un tempo comuni nelle aie attorno alle vecchie case rurali; per ora c’è solo il rosmarino, il giuggiolo, il noce, bisognerà aggiungervi il melograno, il nespolo, il sorbo, il melo lazzeruolo, il cotogno, l’uva spina, varie qualità di vecchi prugni, l’erba cedrina, ciuffi di biancospino e di sambuco. In una parola dovranno tornare a vivere le piante familiari nelle aie e negli orti della nostra infanzia da qualche tempo bandite perché non redditizie”.

Seguendo a distanza di molti anni il suggerimento di Umberto Foschi sono state messe a dimora le seguenti piante: azzeruolo, noce, mirabolano, prugno, giuggiolo, alcune varietà di melo a cominciare dal melo cotogno, corbezzolo, fico nero, uva fragola, gelso bianco. pero volpino, ribes nero, ribes rosso, sorbo, nocciolo, melo cotogno, pero lauro, melograno, nespolo, ulivo, mandorlo, pero volpino e pero broccolino. Si tratta una varietà di frutti che erano una volta diffusi nelle nostre campagne e che costituiscono un patrimonio di biodiversità da conservare e valorizzare. L’Orto botanico nasce in prossimità del Bosco dei nuovi nati.

Verranno inoltre riprese nell’estate 2021 le Passeggiate ecologiche in pineta (che verranno illustrate con successivo comunicato), nei giorni 12 e 26 luglio; 9 e 23 agosto e 6 settembre. È stata fissata la data della cena sociale dell’associazione per il 15 settembre.

PROGRAMMA DELLE VISITE GUIDATE ALLA CASA DELLE AIE E ALL’ORTO BOTANICO DEI FRUTTI DIMENTICATI.

Calendario incontri al lunedì, alle ore 17,30 nelle seguenti date: 19 luglio, 16 agosto e 13 settembre.

Introduzione storica a cura di Renato Lombardi ed Antonella Casadei.

Presentazione Orto botanico a cura di Alberto Zattoni e Gianfranco Zavalloni.

La partecipazione è gratuita. Alla sera è possibile cenare a pagamento al Ristorante della Casa delle AIE, in tavoli riservati per l’occasione, degustando piatti della tradizione gastronomica romagnola. Per info il riferimento è a Mario Stella (Tel.338 3791838)

Le iniziative vengono realizzate con la collaborazione del Comune di Cervia, del Touring Club Emilia Romagna e del gruppo FAI di Cervia.